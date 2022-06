vivo X80 Pro: il possibile prezzo Europa è da vero Premium

Dopo averli visti un po' ovunque, si avvicina sempre di più il momento di vivo X80 e X80 Pro da noi. E proprio del modello maggiore, vivo X80 Pro, da un leak apprendiamo quale potrebbe essere il prezzo di vendita in Europa, che lo eleverebbe definitivamente tra i Premium della categoria.

vivo X80 Pro: il prezzo Europa abbatte il muro dei 1.000€

Vivo X80 Pro 12/256GB in Germany: 1099 Euro. Damn. — Roland Quandt (@rquandt) June 9, 2022

A parlare di quanto costerà l'ultimo flagship della Blue Factory è Roland Quandt, che spiega che la configurazione di vivo X80 Pro che arriverà in Europa sarà quella da 12/256 GB, come già successo con X51 e X60 Pro. Ciò che lo sorprende però è il prezzo, che effettivamente sarebbe molto più alto di quanto visto finora. Perché diciamo questo? vivo X60 Pro, un anno fa, si presentò in Italia a 799€, ma era dotato dello Snapdragon 870 e molto lo faceva la dotazione fotografica. Ora invece, X80 Pro punterà a fare molto di più ed è maggiormente giustificato in termini di scheda tecnica.

Infatti, se venisse confermata la politica di distribuzione Global che vede il solo modello con Snapdragon 8 Gen 1, quindi escludendo la versione con Dimensity 9000, combinato ad un comparto fotografico di tutto rispetto, i possibili 1.099€ (quanto meno in Germania, ma immaginiamo anche qui) sarebbero tutto sommato inquadrati, ma resterebbe un prezzo da vero smartphone Premium, al pari di Honor Magic 4 Pro, che sembra di un'altra categoria ad oggi. Insomma, la curiosità intorno al nuovo top di vivo è tanta ed il fatto che non dovrebbe essere poi così lontano rende il tutto molto più intrigante. In ogni caso, se ne volete sapere di più, vi lasciamo l'approfondimento dedicato alla serie X80. Per chi vuole acquistarlo in ajnt, vi lasciamo la nostra guida specifica.

