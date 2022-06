Razer Kishi V2 è qui: trasforma il tuo telefono in uno smartphone da gaming!

A distanza di due anni dal primo capitolo, ecco arrivare Razer Kishi V2, l'ultima incarnazione del controller che trasforma qualsiasi dispositivo in uno smartphone da gaming. Compatibile per Android e iOS (sono disponibili due versioni in base al terminale), la V2 porta con sé una maggiore compatibilità ed nuove funzioni da non sottovalutare.

Razer Kishi V2 è ufficiale: tutto sul nuovo controller per Android e iOS

Il design generale di Razer Kishi V2 resta invariato nella struttura: ancora una volta ci troviamo alle prese con un controller per smartphone con un corpo “telescopico”. Basterà infilare il telefono all'interno della struttura scorrevole per cominciare a giocare con la massima comodità. Il look del controller appare più raffinato rispetto al predecessore, con un ammodernamento generale. I problemi di compatibilità sono stati risolti alla grande ed ora è possibile alloggiare la stragrande maggioranza degli smartphone Android attualmente sul mercato (compreso un colosso del calibro di Samsung Galaxy S22 Ultra). Inoltre è possibile rimuovere gli inserti in gomma per inserire perfino un telefono con custodia.

Le impugnature risultano più ergonomiche, il posizionamento dei pulsanti è stato leggermente rivisto e i nuovi materiali utilizzati contribuiscono ad offrire un'esperienza premium.

Rispetto alla prima generazione sono stati fatti passi avanti anche internamente. La tecnologia è la stessa utilizzata per l'apprezzatissimo controller Wolverine V2, con tutti i vantaggi in termini di reattività e feedback. Accanto ai grilletti sono presenti due pulsanti multifunzione programmabili mentre lato software è presente l'integrazione con l'app Razer Nexus. Sono presenti funzionalità di personalizzazione avanzate, la possibilità di aggiornare il firmware, effettuare clip o screenshot, lo streaming live integrato.

Il nuovo Razer Kishi V2 è disponibile sia sullo store ufficiale che su Amazon, in versione Android e iOS, al prezzo di 119.9€. Comunque, se cercate delle alternative, oltre alla versione Kishi precedente vi consigliamo anche l'ottimo GameSir X2, dispositivo pensato sia per i giochi mobile che per il GamePass (qui trovate la nostra recensione). Vi lasciamo i link ai vari prodotti: se non visualizzate i box presenti di seguito, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il