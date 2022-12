LastPass hackerato: rubate le password criptate conservate nel cloud

LastPass, noto password manager, è stato recentemente hackerato e tutte password conservate dal servizio sono state rubate. Gli hacker sono riusciti ad impossessarsi di una copia di backup dei dati dei clienti del servizio, contenente dati sensibili e ovviamente le password, anche se criptate.

Ancora problemi per LastPass: gli hacker rubano un intero backup di dati

Nella giornata di ieri 22 dicembre, tramite il blog ufficiale, LastPass ha comunicato di aver subito un intrusione non autorizzata: gli hacker sono riusciti ad impadronirsi di una copia di backup contenente “sia dati non criptati come URL dei siti web, sia tutti i dati sensibili criptati come username, password, note di sicurezza e dati di inserimento automatico nei form“.

I guai per LastPass sono iniziati però ad agosto, quando gli hacker hanno avuto completo accesso al servizio nel cloud. Attualmente la compagnia sta indagando per cercare di capire come sia stata possibile la nuova intrusione, specificando che questo potrebbe non comportare un reale rischio per gli utenti.

Le password, infatti, sono criptate e anche se gli hacker dovessero impadronirsi della chiave 256-bit AES, per visualizzare correttamente i dati sarebbe necessaria comunque la chiave segreta in possesso dell'utente.

