LastPass è stato hackerato: password e dati personali sono ancora al sicuro?

Proprio così: LastPass è stato hackerato. A comunicarlo è stato lo stesso CEO dell'azienda, che a tal proposito ha anche riferito di aver implementato delle misure di sicurezza aggiuntive e di essersi affidati ad una importante società leader nel settore al fine di rendere il proprio ambiente più sicuro. Ma cosa è successo? Parliamone in questo articolo.

LastPass è stato hackerato, ecco cosa è successo

Per chi non lo sapesse, LastPass è uno dei gestori di password più utilizzati al mondo, che permette di salvare in modo sicuro le proprie chiavi di sicurezza per un più rapido accesso ad app, siti Web e quant'altro da ogni computer o dispositivo mobile. Stando a quanto comunicato dallo stesso CEO dell'azienda, tuttavia, l'ambiente di sviluppo di LastPass sarebbe stato compromesso a seguito di una violazione scoperta qualche settimana fa.

Un gruppo di criminali informatici avrebbe quindi ottenuto l'accesso a parti del codice sorgente di LastPass e alle informazioni tecniche proprietarie attraverso la violazione di un singolo account sviluppatore. Dall'altra parte, il CEO rassicura gli utenti affermando che, come risultato di una immediata e attenta indagine, non è stata individuata alcuna violazione dei dati e delle password personali, e che il servizio continua a funzionare normalmente. Per cui, a detta dell'azienda, coloro che utilizzano LastPass per la gestione delle proprie chiavi di sicurezza non hanno nulla di cui preoccuparsi e che non è necessaria alcuna azione per la protezione delle proprie informazioni.

Intanto, l'azienda fa sapere di aver implementato una serie di misure di sicurezza aggiuntive e di aver coinvolto un'azienda leader nel settore per rendere l'ambiente di sviluppo ancora più sicuro.

