Redmi K60 Pro campione di Antutu: sarà più potente di Xiaomi 13 e OnePlus 11

Oltre a dare il via alle conferme in merito alle specifiche e al design della sua nuova serie top, Xiaomi ha deciso di mostrare di che pasta è fatto il suo prossimo modello top. Il flagship della costola Redmi ha totalizzato un punteggio di tutto rispetto su Antutu: se confermato, Redmi K60 Pro è da considerarsi come il top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2 più potente in circolazione.

Redmi K60 Pro su Antutu e Geekbench: ecco quanto ha totalizzato

Nei giorni scorsi abbiamo assistito alla performance di OnePlus 11: il prossimo flagship del brand arriverà a febbraio ma sono già circolati i primi benchmark con un punteggio astronomico. A quanto pare Redmi K60 Pro arriverà più in alto: i benchmark rilasciati dalla stessa Xiaomi parlano di un punteggio di 1.350.526 su Antutu, il valore più alto raggiunto dallo Snapdragon 8 Gen 2.

La serie di Redmi sarà composta da vari modelli e il più importante avrà dalla sua proprio l'ultima soluzione high-end di Qualcomm. Di seguito vi lasciamo i punteggi su Antutu degli ultimi top di gamma cinesi.

OnePlus 11 – 1.341.080

Xiaomi 13 Pro – 1.293.410

vivo X90 Pro+ – 1.283.457

iQOO 11 Pro – 1.333.490

Nubia Z50 – 1.255.000

Motorola X40 – 1.321.060

Intanto Redmi K60 Pro è stato avvistato anche su Geekbench con 1462 e 5038 punti, rispettivamente in single-core e multi-core. Ovviamente si nota ancora una volta la presenza dello Snap 8 Gen 2 (nome in codice Kalama), con 12 GB di RAM e Android 13.

Ricordiamo che la serie K60 debutterà in Cina il prossimo 27 dicembre: se volete saperne di più e scoprire tutti i segreti della gamma prima del lancio, eccovi il nostro approfondimento dedicato (con tutti i leak e le conferme).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il