Ecco perché Redmi K60E sarà il vero flagship killer

La fascia media è stata rinfrescata con la nuova serie Note 12 e 12 Pro, e quindi adesso è arrivato il momento di scoprire i nuovi top di gamma: Redmi K60, K60 Pro e K60E. In questo articolo facciamo il punto della situazione per avere un approfondimento dedicato a tutti i leak e le indiscrezioni sui prossimi smartphone Redmi, tra specifiche tecniche, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 09/12: un teaser ci rivela quale chipset troveremo a bordo di Redmi K60E. Trovate tutti i dettagli nel paragrafo “Specifiche tecniche e caratteristiche“.

Redmi K60, K60E e K60 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

K60 Concept Render

Al momento, il design della serie Redmi K60 è ancora sconosciuto e non sappiamo quale sarà il look scelto da Xiaomi. L'attuale generazione K50 offre due modelli uguali nello stile, con un ampio display di un punch hole per la selfie camera ed un modulo fotografico triplo (con layout circolare) sul retro. Un concept render prova ad immaginare uno stile completamente diverso dalla generazione precedente: resta da vedere se sia fantasia dell'autore oppure un render realizzato sulla base di quanto “scoperto”.

Passando al lato tecnico, Redmi K60 e K60 Pro dovrebbero avere display AMOLED da 6,67″ 2K (3.200 x 1.440 pixel) in 20:9 con densità di 526 PPI, refresh rate fino a 120 Hz, lettore d'impronte digitali integrato, protezione Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+ e Dolby Vision. Gli smartphone dovrebbero anche essere protetti da certificazione IP53 contro schizzi e polvere.

K50 Pro

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alla parte hardware, ci sono varie voci in merito alle specifiche tecniche di Redmi K60 e K60 Pro. L'ipotesi più affidabile è che il modello standard abbia dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1, la versione Pro lo Snapdragon 8 Gen 2 mentre è stato confermato che K60E sarà mosso dal Dimensity 8200. Ecco quali sarebbero le differenze nel trittico:

K60 4 nm N4 TSMC CPU octa-core 1 x 3,2 GHz X2 + 3 x 2,75 GHz A710 + 4 x 2,0 GHz A510 GPU Adreno 730 a 900 MHz RAM LPDDR5 ROM UFS 3.1

K60 Pro 4 nm N4 TSMC CPU octa-core 1 x 3,2 GHz X3 + 4 x 2,8 GHz A715/A710 + 3 x 2,0 GHz A510 GPU Adreno 740 a 680 MHz RAM LPDDR5X ROM UFS 4.0

K60E 4 nm N4 TSMC CPU octa-core 1 x 3,1 GHz A78 + 3 x 3,0 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55 GPU Mali-G610 MC6 a 950 MHz RAM LPDDR5 ROM UFS 3.1



In dotazione, il modello base K60 avrebbe fino a 12 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, mentre la versione di punta K60 Pro si spingerebbero fino a 16 GB di RAM e 512 GB di spazio, configurazione mai vista prima sugli smartphone firmati Redmi. Per la batteria, invece, si parla di un'unità da 5.500 mAh con ricarica rapida da 67W sui modelli base e da 120W su quello Pro con supporto wireless a 30W. Lato software troveremo di certo Android 13 sotto forma di MIUI 14.

Fotocamera

K50 Pro

Nuovi rumor suggeriscono che Redmi K60 possa essere dotato di una sistema di tripla fotocamera, con sensore principale da 64 MP e due ottiche ausiliari da 8 e 2 MP. Per la selfie camera, invece, il sensore potrebbe essere da 16 MP. Tuttavia, una precedente indiscrezione ha evidenziato anche i dettagli del modello K60 Pro, che dovrebbe ritrovarsi una fotocamera da 200 MP, il che sarebbe non poco interessante e andrebbe a pareggiare quanto visto da noi con Xiaomi 12T Pro.

Redmi K60, K60E e K60 Pro – Prezzo e uscita

Similmente alla gamma K50, la serie Redmi K60 potrebbero essere lanciata in Cina nel corso del Q1 2023, presumibilmente a marzo. Tuttavia, il dispositivo è già in produzione di massa e l'evento di lancio dovrebbe avvenire entro fine dicembre nonostante la presentazione di Xiaomi 13 sia stata rimandata.

Non ci sono ancora indiscrezioni per quanto riguarda il prezzo, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutte le novità.

