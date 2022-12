Il termometro per l’umidità Xiaomi Mijia a 6€ è il gadget perfetto per la tua casa smart

Avere una casa intelligente facilita sicuramente il modo di gestire il proprio ambiente quotidiano. Per questo, anche il controllo della temperatura e dell'umidità in maniera smart è sicuramente fondamentale e con il termometro (o igrometro) wireless Xiaomi Mijia lo si fa senza problemi, in tutte le stanze, grazie all'offerta su AliExpress ad un prezzo imperdibile.

Xiaomi Mijia: il termometro igrometro per l'umidità wireless è in offerta su AliExpress

Quali sono le caratteristiche di questo utile accessorio per casa? Essendo piccolo e minimale, l'igrometro o termometro per umidità e temperatura Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer 2 permette di ottenere in tempo reale i sopracitati parametri ma anche di connettersi ai dispositivi smart home come i condizionatori. Inoltre, è presente un reminder per regolare la stanza in cui alloggiano i più piccoli.

In più, ha un'autonomia molto ampia grazie ad un display a cristalli liquidi a basso consumo e può essere alimentato con una batteria CR2032 che può durare addirittura un anno. Ovviamente, la precisione di questi parametri è dettato dal sensore BD35CD, che rende l'igrometro Xiaomi Mijia molto efficace, soprattutto se regolato tramite l'app dedicata.

L'igrometro (termometro per umidità) Xiaomi Mijia Bluetooth Thermometer 2 va quindi in offerta su AliExpress a poco più di 6€, il che lo rende davvero irrinunciabile se avete una casa smart.

