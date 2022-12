Le offerte di Natale di VIPkeysale: Windows 10 a vita per meno di 12€

Mancano ormai poche ore al Natale e anche VIPkeysale partecipa ai saldi con nuove offerte che vi permetteranno di risparmiare davvero tanto sull'acquisto di una licenza per i sistemi operativi e le suite da ufficio realizzata da Microsoft.

Natale 2022: le offerte di VIPkeysale per le licenze di Windows 10, 11 e Office

Avete bisogno una nuova licenza per il vostro sistema operativo, ma non sapete come fare a risparmiare? Ci pensa VIPkeysale che grazie al suo codice sconto VIPGC vi permette di ottenere una licenza a vita di Windows 10 Home e Pro, Windows 11 e Office a prezzi super convenienti con uno sconto extra del 30%!

Vale la pena ricordare che si tratta di licenze a vita, che quindi non scadono. Una volta attivata la vostra copia di Windows 10, 11 oppure Office, il prodotto risulterà genuino e potrete utilizzarlo per sempre.

Come attivare il codice sconto

Applicare il codice sconto è veramente molto semplice, vi basterà scegliere il prodotto da acquistare e registrarvi sul sito. Una volta portata termine la registrazione, inserite nel carrello il prodotto che avete scelto e nel campo “Codice promozionale” inserite il codice sconto.

In questo modo vedrete immediatamente applicato al vostro carrello lo sconto desiderato e potrete completare l'acquisto per ricevere immediatamente la vostra licenza per Windows oppure Office.

Come attivare la licenza di Windows 10

Una volta ottenuta la key, per attivare Windows 10 non dovrete far altro che recarvi nell'app “Impostazioni” e selezionare la scheda “Attivazione“: cliccate quindi la voce “Cambia codice Product Key” ed inserite la licenza appena acquistata su VIPkeysale.

La stessa procedura vale per Windows 11, ma acquistando una chiave per Windows 10 sarete anche in grado di ottenere l'aggiornamento gratuito alla nuova versione del sistema operativo di Microsoft.

Contenuto realizzato in collaborazione con VIPkeysale.

