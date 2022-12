DIZO Buds Z Power: i nuovi auricolari TWS perfetti anche per giocare, a meno di 25€

DIZO, un marchio Realme TechLife, ha lanciato i nuovi auricolari TWS Buds Z Power. Semi-in-ear e dal prezzo super contenuto, questi auricolari offrono delle funzionalità molto interessanti per la fascia in cui si inseriscono. Scopriamo insieme tutti i dettagli!

DIZO Buds Z Power: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Le DIZO Buds Z Power sono i nuovi auricolari TWS semi-in-ear lanciati dal brand Realme TechLife. Gli auricolari presentano dei gommini in silicone ed uno stelo di colore diverso rispetto la testina, creando contrasti piuttosto particolari.

Nonostante il prezzo molto contenuto, questi auricolari offrono caratteristiche molto interessanti. A partire dalla funzione di cancellazione del rumore ambientale in fase di chiamata, una modalità a bassa latenza a 88 ms perfetta per giocare o per guardare contenuti in streaming, che garantisce che l'audio sia sempre perfettamente sincronizzato, e driver dinamico da 10 mm per un suono potente e nitido.

Le DIZO Buds Z Power supportano poi il controllo touch – in altre parole, sarà possibile interagire con gli auricolari e mettere in pausa/avviare la riproduzione musicale, rispondere a telefonate e così via, semplicemente toccando lo stelo. Dal punto di vista dell'autonomia, gli auricolari garantiscono fino a 30 ore di riproduzione e in appena 10 minuti di ricarica sarà possibile ottenere 3 ore di utilizzo.

DIZO Buds Z Power – Disponibilità e prezzo

Le DIZO Buds Z Power sono state lanciate in India al prezzo di circa 23€ al cambio. Questi auricolari sono disponibili nelle colorazioni Leaf Green, Onyx Black e Pearl White. Al momento, purtroppo, non abbiamo ancora informazioni sul rilascio in altri mercati, ma potrebbe presto essere possibile acquistarli su AliEpress.

