Questo sistema di videosorveglianza completo Xiaovv costa meno di 180€

Se state cercando un sistema di videosorveglianza completo, ma puntate al risparmio, allora la soluzione Xiaovv è perfetta per voi: si tratta di un kit lanciato su Xiaomi YouPin e disponibile in offerta per noi occidentali grazie allo store Banggood. Immancabile la spedizione direttamente dall'Europa!

Il sistema di videosorveglianza Xiaovv arriva da Xiaomi YouPin ed è in offerta con codice sconto

Il kit targato Xiaovv arriva da Xiaomi YouPin, la piattaforma di crowdfunding della compagnia cinese. Lo stesso brand Xiaovv è uno dei più conosciuti ed è specializzato proprio in telecamere ed accessori. Il sistema di sorveglianza Xiaovv comprende 8 IP Camera ed un modulo NVR Wi-Fi con quattro antenne. Ogni telecamera di sicurezza PTZ è in grado di ruotare di 360° e di 90° e monta un sensore da 3 MP con zoom digitale 5X.

Presenti all'appello la funzione di rilevamento dei movimenti, l'audio bidirezionale, la visione notturna ed un grado di resistenza IP66 contro qualsiasi tipo di intemperie.

Il sistema di videosorveglianza Xiaovv scende di prezzo su Banggood grazie al nuovo codice sconto: il kit completo viene proposto a soli 179€, con spedizione dai magazzini europei dello store.

