Recensione Xiaovv USB Camera: webcam low-cost ideale per le videochiamate

Viviamo in un periodo dove tutti, ormai, siamo connessi. Per un motivo o per l'altro, la maggior parte delle persone passa diverse ore davanti ad un computer. Ormai, infatti, anche a livello lavorativo questo strumento è diventato assolutamente necessario. Nell'ultimo periodo, poi, a causa della pandemia di Coronavirus, tale questione è diventata ancora più importante, costringendo diveri utenti ad “aggiornarsi”. Oltre ad un laptop, però, è necessario fare i conti anche con i nuovi sistemi di dialogo vigenti, su tutti le videochiamate. Motivo per cui questa Xiaovv USB Camera potrebbe essere proprio la soluzione che fa per voi, risultando anche piuttosto economica. Scopriamo meglio il funzionamento di questa webcam, però, all'interno di questa recensione completa.

Recensione Xiaovv USB Camera

Unboxing

Dando un'occhiata alla confezione di vendita notiamo subito come questa presenti delle dimensioni piuttosto esigue. Sulla parte frontale, poi, mostra l'immagine del prodotto contenuto al suo interno, mostrando sul retro alcune principali specifiche tecniche. All'interno del box, dunque, troviamo:

Xiaovv USB Camera;

breve manuale delle istruzioni, anche in lingua inglese.

Design & Materiali

Xiaovv USB Camera è una semplicissima webcam, realizzata completamente in plastica, che mostra un design piuttosto semplice. Dando uno sguardo alle dimensioni, dunque, tale prodotto misura 100 × 25 x 50 mm, con un peso di circa 100 grammi. Non è tanto più grande, o più piccola, rispetto ad altre camere vendute attualmente sul mercato, risultando piuttosto maneggevole. Si tratta di un prodotto, però, pensato per rimanere fermo in un punto per la maggior parte del tempo, quindi non è così importante che sia realizzato troppo bene dal punto di vista costruttivo. Ciò che interessa di più, infatti, sono le sue funzionalità.

Osservando più da vicino il prodotto, notiamo sulla parte frontale un sensore principale, posto al centro, coadiuvato dalla presenza di altri elementi. Poco sotto tale componente, infatti, risiedono due LED di stato, mentre a sinistra troviamo il microfono principale. Ovviamente il prodotto, poi, ha bisogno di essere alimentato, motivo per cui sul retro è caratterizzato dalla presenza di un cavo USB da collegare al PC. Solo effettuando tale connessione, infatti, la camera può effettivamente funzionare. Al di là di questo aspetto, comunque, la plastica risulta essere piuttosto cheap. Avrei preferito, dunque, materiali leggermente più solidi e che restituissero una diversa sensazione al tatto.

Video & Funzionamento



Non c'è davvero molto da dire su tale prodotto. A livello di configurazione, infatti, basta collegare il cavo USB al proprio PC, ed il gioco è fatto. Questo non vale ovviamente solo per Windows, ma anche per tutti gli altri sistemi operativi attualmente in commercio. Dunque, la compatibilità è estesa a Windows7/8/10, Linux 2.4.6 e versioni successive e, infine, MacOS 10.5 e versioni successive. Massima flessibilità, quindi, da questo punto di vista. Una volta collegata al PC, infatti, la camera viene rilevata all'istante ed è possibile utilizzarla al posto della propria webcam.

Xiaovv USB Camera è in grado di registrare in 1080p, anche se non abbiamo informazioni più precise riguardo il sensore montato al suo interno. Questa componente, comunque, ha un FOV (Field of View) di 150°, dunque piuttosto ampio. Diciamo, poi, che per quello che costa non registra neanche male, risultando perfetta per coloro che magari vogliono cominciare a fare streaming magari su Twitch. Ho potuto testarla per diverse ore consecutivamente e non ha mai sofferto di alcun surriscaldamento, quindi da questo punto di vista è assolutamente affidabile. Quello nel quale deficita un po' di più, sinceramente, è l'audio. Non mi sento, infatti, di promuovere tale aspetto, anche a fronte del prezzo irrisorio al quale viene venduto il prodotto. Diciamo, quindi, che può andare bene per videochiamate di lavoro o in famiglia, ma niente di più.

Prezzo & Conclusioni

Siamo arrivati ad uno degli aspetti più rilevanti di tale prodotto, ovvero il prezzo. Xiaovv USB Camera, infatti, viene venduta attualmente su Banggood al prezzo di circa 10 euro. Come detto anche in precedenza, quindi, si tratta di una cifra piuttosto bassa che non può assolutamente essere trascurata.

Mi sento di consigliarla alla maggior parte degli utenti, soprattutto a quelli che hanno bisogno di un dispositivo del genere ma non vogliono spendere una fortuna per un prodotto magari fin troppo sofisticato. Tutti coloro che vogliono intraprendere, invece, una “carriera” su Twitch, devono necessariamente rivolgersi ad altri prodotti di qualità leggermente migliore. Non tanto per quanto riguarda l'affidabilità, quanto più per la qualità video dei contenuti che si vogliono trasmettere.