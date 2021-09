Realme presenta DIZO Buds Z, TWS nuove di zecca e dallo stile accattivante

Presentato la scorsa estate, DIZO è il primo sub-brand legato a Realme Tech Life: si tratta di un marchio low budget che propone accessori e feature phone. Per quanto riguarda smartwatch e cuffie, fino ad ora abbiamo avuto solo rebrand di dispositivi della casa madre, ma questa volta siamo alle prese con un prodotto inedito: stanno per arrivare le cuffie DIZO Buds Z, auricolari ANC che non derivano da nessun gemello targato Realme: forse questa volta… avverrà l'opposto?

Le TWS DIZO Buds Z non sono un rebrand di Realme: finalmente un modello inedito

Il design inedito delle cuffie DIZO Buds Z potrebbe trovare spazio su un nuovo modello Realme in arrivo successivamente, ma per ora si tratta solo di un'ipotesi. Quello che è certo è che le nuove TWS di DIZO non sono un rebrand della compagnia asiatica ed arrivano con uno stile inedito e giovanile e tre colorazioni sgargianti (Onyx, Leaf e Pearl). Ogni auricolare presenta uno stelo abbastanza sottile (con controlli touch) e pesa 3.7 grammi; all'interno trovano spazio driver dinamici da 10 mm mentre l'indossabilità è in-ear. Non manca la classificazione IPX4 (utile contro pioggia e sudore) così come il supporto ENC per le chiamate (Electronic Noise Cancellation) e la modalità a bassa latenza da 88 ms.

La custodia a ciottolo offre una batteria da 380 mAh (ricaricabile tramite Type-C) e fino a 16 ore di autonomia; per quanto riguarda la durata delle singole cuffie, ognuna integra un'unità da 43 mAh ed offrirebbe una durata di circa 4 ore e mezza.

Per la connettività abbiamo il Bluetooth 5.0 e la compatibilità con Realme Link, l'app dell'azienda dedicata ai suoi accessori.

Per il momento non ci sono dettagli circa il prezzo di vendita ma il debutto è fissato a stretto giro (il 23 settembre), quindi non ci sarà da attendere troppo.

