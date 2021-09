Con Xiaomi YouPin anche il dispenser del sapone diventa “futuristico”

Dopo aver messo gli occhi sulla nuova tastiera meccanica MIIIW, questa volta passiamo ad un accessori utile per l'igiene e decisamente più piccolo ed economico. Direttamente da Xiaomi YouPin arriva un nuovo dispenser automatico di sapone, una soluzione a infrarossi con display LED, un look “futuristico” ed un'offerta lampo dedicata (grazie ad AliExpress).

Xiaomi YouPin presenta un dispenser di sapone tech, con display LED e tre modalità di schiuma

La parte frontale del dispenser di sapone tech di Xiaomi YouPin, caratterizzata da un ampio pannello circolare dal look minimale, ospita un display LED tramite cui visualizzare l'autonomia residua e la temperatura del sapone all'interno del dispositivo. Inoltre è possibile selezionare fino a tre tipi di schiuma, in modo per adattarsi ad ogni esigenza. Il prodotto è dotato di certificazione IPX5 contro gli schizzi ed integra una batteria da 2000 mAh, ricaricabile tramite Type-C. L'interno ha una capienza di 300 ml.







Il nuovo dispenser automatico di sapone da Xiaomi YouPin è disponibile sia nella versione Black che in quella White ed è già acquistabile per noi occidentali grazie allo store AliExpress. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto (attualmente in offerta lampo): se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Siete ancora affamati di sconti in salsa Xiaomi (e non solo)? Allora in basso trovate tutte le offerte in tempo reale direttamente dal nostro canale Telegram dedicato ad AliExpress, insieme al pulsante per iscrivervi (in modo da non perdere nessuna occasione).

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu