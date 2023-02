Google Pixel Fold peserà più di Galaxy Z Fold 4, ma con una miglioria

Se ne parla da oltre un anno, ma il lancio di Google Pixel Fold, il primo smartphone pieghevole firmato Google, si sta avvicinando. Nel mentre la diretta rivale Samsung si è stabilita come player principale nel settore foldable, le altre compagnie provano a fare altrettanto ma limitandosi al solo mercato cinese nel caso delle varie Xiaomi, OPPO e vivo che progressivamente si stanno affacciando anche sul mercato occidentale. Nel frattempo, Google ha dapprima apparentemente cancellato i piani del suo Pixel Fold, salvo poi riprenderli successivamente: vediamo quindi cosa aspettarci in termini di scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

Aggiornamento 21/02: un leak ci offre nuove informazioni riguardanti il peso e la batteria di Google Pixel Fold. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Google Pixel Fold: tutto quello che sappiamo sul primo pieghevole di Big G

Design e display

Jon Prosser, noto insider che spesso ha anticipato le mosse di varie compagnie, ha condiviso in rete le prime immagini render del nuovo Google Pixel Fold, nelle colorazioni Bianco Gesso e Nero Ossidiana. Trattandosi di un pieghevole infold, lo schermo esterno sarebbe un'unità AMOLED da 5,79″, mentre quello interno sarebbe un più ampio AMOLED da 7,69″ con refresh rate a 120 Hz e protezione Ultra-Thin Glass (UTG). A differenza di molti altri pieghevoli, su Pixel Fold è prevista una cornice piuttosto pronunciata di circa 5/6 mm attorno all schermo principale.

Le dimensioni complessive si attesterebbero sui 158,7 x 139,7 x 5,7 mm da aperto (8,3 mm per il gradino della fotocamera), e non mancherebbe il supporto allo stylus in stile Samsung. Buone notizie per chi proprio non tollera la piega del display, perché Google dovrebbe adottare una cerniera waterdrop, meccanismo che ridurrebbe questa grinza e permetterebbe di chiudere lo smartphone senza lasciare spazi fra le due metà ed evitare l'infiltrazione di polvere. Infine, è previsto un tasto d'accensione laterale con sensore d'impronte integrato.

Stando ad un leak, Google Pixel Fold sarà più pesante un Galaxy Z Fold 4, quindi il peso potrebbero supera i 263 grammi. Questo perché la batteria del primo pieghevole di Google potrebbe essere più performante rispetto a quella utilizzata da Samsung per il proprio smartphone.

Specifiche tecniche e fotocamera

È ancora presto per saperlo con certezza, ma gli indizi ci parlano di Google Pixel Fold come di uno smartphone basato sullo stesso Google Tensor G2 che troviamo su Pixel 7 e 7 Pro. Questo significherebbe l'integrazione di un SoC prodotto a 5 nm da Samsung, al cui interno ci sarebbe una CPU octa-core fino a 2,85 GHz Cortex-X1, GPU Mali-G710 MP7, 12 GB di RAM LPDDR5, 128 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile, co-processore Titan M2 per la gestione della sicurezza e TPU dedicata alle funzioni AI della fotocamera.

La fotocamera di Pixel Fold dovrebbe essere una 64+12+10 MP con sensore primario Sony IMX787, ultra-grandangolare e teleobiettivo, due selfie camera da 10 MP e viene indicata la presenza di speaker stereo.

Per quanto riguarda il software, ci aspettiamo un firmware Android 13/14 (a seconda del periodo di lancio) con funzionalità specifiche per sfruttare al meglio la sua natura pieghevole.

A proposito dei queste funzionalità, all'interno del codice dell'app Benessere Digitale (versione 1.5) è stata individuata una stringa molto particolare. Questa fa riferimento ad una feature chiamata “Flip to Shhh”, chiaramente legata ad un dispositivo pieghevole. Si tratta della modalità Non Disturbare: per attivarla basterà chiudere il display e posizionare il terminale a faccia in giù su una superficie. Una leggera vibrazione informerà l'utente dell'attivazione della modalità.

Molto probabilmente questa funzione sarà solo la punta dell'iceberg: è plausibile ipotizzare che avremo altri comandi rapidi legati alla natura foldable dello smartphone.

La batteria, stando alle ultime informazioni trapelate online, potrebbe essere leggermente inferiore ai 5000 mAh, arrivando quindi a 4700 mAh oppure 4900 mAh. In questo caso il foldable di Google sarebbe dotato di un'autonomia superiore rispetto ai competitor come Galaxy Z Fold 4 e Oppo Find N2.

Google Pixel Fold – Prezzo e data d'uscita

Secondo quanto trapelato, il lancio di Google Pixel Fold è previsto per il Q3 2023 a un prezzo che dovrebbe aggirarsi attorno ai 1.799$. Bisognerà capire quale sarà la strategia di commercializzazione di Google, cioè se deciderà o meno di venderlo in tutti i paesi in cui opera (Italia compresa) o se preferirà relegarlo ai soli mercati principali come gli Stati Uniti.

