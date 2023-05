Google Pixel 7a ufficiale in Italia: bello e colorato, sarà lo smartphone dell’estate

L'evento Google I/O 2023 ha portato con s'é tante novità per il mondo Android e per l'ecosistema della compagnia statunitense. La presentazione di questa sera ha visto anche il debutto di Google Pixel 7a: il “piccolo” della serie è stato lanciato anche in Italia, con disponibilità sullo store ufficiale e su Amazon, ed finalmente è tempo di scoprire tutti i dettagli (in particolar modo per quanto riguarda il prezzo).

Google Pixel 7a ufficiale: tutto suo nuovo modello della serie, tra caratteristiche e prezzo in Italia

Nel corso dei mesi precedenti il povero Google Pixel 7a è stato anticipato in tantissimi modi, anche con video ed immagini. Ora possiamo scoprire tutti i dettagli che mancavano e andare a conoscere un po' meglio l'ultima aggiunta alla gamma Pixel. Per quanto riguarda il design, il “piccolo” della famiglia attinge a piene mani dei fratelli maggiori.

Il retro presenta una banda rialzata che ospita una dual camera con il flash LED; frontalmente abbiamo uno schermo caratterizzato da un foro centrale (per la fotocamera selfie).

Il display è un'unità OLED da 6,1″ con risoluzione Full HD+, refresh rate a 90 Hz e un rivestimento in vetro Gorilla Glass 3. Il lettore d'impronte digitali è posizionato sotto lo schermo. In quanto a dimensioni, parliamo di un corpo da 9 mm di spessore, per un peso di circa 193 grammi; presente all'appello il grado di protezione IP67 contro acqua e polvere.

Similmente ai fratelli maggiori, Google Pixel 7a è equipaggiato con il chipset proprietario Tensor G2, accompagnato dal co-processore di sicurezza Titan M2 e supportato da 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di storage UFS 3.1. Il tutto è alimentato da una batteria da 4,385 mAh con ricarica rapida da 20W e supporto alla ricarica wireless Qi.

Lato software è presente Android 13, con minimo 5 anni di aggiornamenti della sicurezza. Passando al comparto fotografico, il nuovo Pixel è dotato di una doppia camera composta da un sensore principale da 64 MP (f/1,89) ed un obiettivo ultra-wide da 13 MP (f/2.2, FOV 120°), con stabilizzazione ottica OIS e messa a fuoco automatica Dual Pixel a rilevamento di fase. Frontalmente trova spazio una selfie camera da 13 MP con apertura f/2.2 e campo visivo a 95°.

Tra le varie caratteristiche per foto e video troviamo il supporto allo slow motion fino a 240 f/s, la registrazione di clip in 4K (a 30 e 60 f/s), il Time-lapse in 4K con stabilizzazione, il Time-lapse per l'Astrofotografia, lo zoom digitale fino a 5X e non solo.

Abbiamo poi speaker stereo, il WiFi 6E, Bluetooth 5.3, l'NFC per i pagamenti, il GPS, Google Cast, il supporto Dual SIM, la connettività 5G.

Il nuovo Google Pixel 7a è disponibile all'acquisto in Italia al prezzo di 509€, tramite lo store ufficiale e su Amazon, nelle colorazioni Nero, Bianco, Azzurro e Corallo (quest'ultima esclusiva di Google Store). Dal 10 maggio e fino al 22 maggio, con l'acquisto di Pixel 7a su Amazon si riceverà in regalo (quindi al prezzo del solo dispositivo) un paio di auricolari true wireless Buds A Series (sono disponibili tutte le versioni, inclusa la nuova variante colore azzurro).

