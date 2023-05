Recensione Xiaomi Band 8: la smartband più versatile di sempre

Insieme al nuovo Xiaomi 13 Ultra, uno dei prodotti più attesi dai fan della compagnia cinese è stata sicuramente la Band 8, disponibile oramai da qualche settimana in Cina. Non si può parlare di rivoluzione, ma il prodotto che andremo ad analizzare oggi è sicuramente la smartband più versatile di sempre grazie ad un nuovo sistema di cinturini del tutto inedito in questo panorama. Xiaomi Band 8 si propone come best-seller mondiale, nonostante sia disponibile ancora solo in Cina: scopriamo insieme perché.

Design e materiali

Rispetto alla Smart Band 7, il design del nuovo modello resta apparentemente invariato, ma le sorprese in questo caso non saltano subito l'occhio. Xiaomi Band 8 offre il classico design a pillola con frame in metallo, display AMOLED da 1.62″, risoluzione 490 x 162 pixel, 326 PPI di densità ed una luminosità che in questo caso arriva fino a 600 nit (100 nit in più rispetto al modello precedente). La novità, per quanto riguarda il display, è rappresentata dal sensore di luminosità: per la prima volta, infatti, la Band 8 è in grado di regolare automaticamente la luminosità dello schermo e lo farà in maniera davvero intelligente. La nostra prova infatti ha evidenziato come in ogni situazione il sistema abbia saputo adeguare la luminosità alla nostra reale esigenza, anche solo quando si trattava di mostrare l'ora tramite l'Always-on Display.

La vera novità di Xiaomi Band 8 è rappresentata dai cinturini: sul lato posteriore della smartband, infatti, troviamo due piccoli pulsanti che se premuti espellono a scatto le due parti del cinturino. Questo nuovo sistema sostituisce interamente il precedente che prevedeva un incorporamento della Band all'interno del cinturino in silicone. Per quanto possa sembrare banale un cambiamento simile, Xiaomi ha reso questo nuovo meccanismo estremamente interessante grazie a degli accessori che modificano il look e le funzionalità della Band 8.

Purtroppo non abbiamo avuto modo di provarli, ma a disposizione degli utenti ci sono cinturini che trasformando la smartband in un pendente, la rendono più elegante con fantasie in metallo e in tessuto oppure consentono di tracciare al meglio le attività sportive collegandola direttamente alle scarpe.

Le dimensioni della band sono di 48 x 22,5 x 10,99 millimetri con un peso di soli 27 grammi, variando davvero di pochissimo rispetto al modello precedente. Anche in questo caso troviamo la certificazione 5ATM che garantisce la resistenza all'acqua fino a cinque atmosfere, utile soprattutto per chi pratica nuoto. Nessun problema anche per chi decide di indossare sempre la band, grazie all'impermeabilità è possibile lavare le mani o fare la doccia senza alcun tipo di problema.

Software e funzionalità

Ancora una volta, la Band 8 è affidata alle cure dell'app Mi Fitness, ma vista la prova di una versione Cinese del prodotto è necessario fare alcune precisazioni nel caso in cui voleste acquistare la smartband prima del debutto global ufficiale. Attualmente Xiaomi Band 8 supporta solo due lingue: inglese e cinese, ma con un grande compromesso. Per utilizzare la Band in lingua inglese è necessario che anche la lingua del telefono sia impostata in inglese, altrimenti (vista la mancanza della lingua richiesta) la Band tornerà sempre ad utilizzare la lingua cinese senza possibilità di bypassare il problema. Ovviamente, la regione di Mi Fitness dovrà essere impostata su Cina per consentire l'accoppiamento allo smartphone.

Abbiamo testato la Band 8 sia con iOS che con Android: il procedimento di accoppiamento e la smartband in se funzionano alla perfezione, ma è sempre richiesto che lo smartphone sia impostato in inglese. Solo quando sarà disponibile il firmware Global sarà possibile impostare la Band 8 in italiano: non ci saranno problemi, infatti, nel trasformare la versione cinese in quella Global, basterà semplicemente aggiornare il firmware impostando in Mi Fitness la regione corretta.

Fatta questa doverosa precisazione (che speriamo possa aiutarvi nello scegliere se acquistare o meno la versione Cinese) possiamo iniziare a parlare di quanto effettivamente funzioni bene la nuova Xiaomi Band 8: i menu sono super reattivi e la navigazione risulta piacevole nonostante non si tratti di uno schermo poi così grande. Essendo un fitness tracker, in dotazione troviamo ovviamente i sensore per il monitoraggio dell'attività cardiaca, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), così come l'analisi del respiro, dei livelli di stress e del sonno. Proprio come la Band 7, anche questo nuovo modello risulta preciso ed efficace nelle sue misurazioni, anche con le nuove modalità di allenamento (che con questa nuova versione superano le 150 attività tracciabili). Cosi accennato in precedenza, non abbiamo potuto provare il tracking delle attività con la band collegata alla scarpa, ma abbiamo testato una delle nuove attività supportate da Band 8: la boxe. Sia chiaro, non siamo pugili professionisti, ma l'attività è stata tracciata correttamente riportando dettagliatamente i dati dell'allenamento svolto.

La personalizzazione guadagna nuove opportunità e anche in questo caso gira tutto intorno ai nuovi accessori. Sono infatti tantissime le watchface che è possibile scaricare attraverso lo shop incorporato in Mi Fitness, e tutte si adeguano a quelle che sono le modalità di utilizzo di Xiaomi Band 8. Abbiamo a disposizione, per esempio, delle watchface estremamente eleganti che ben si spostano con i cinturini in pelle o in metallo, altre particolarmente adeguate all'utilizzo come pendente. Xiaomi, in questo caso, ha deciso di trasformare la nuova smartband anche in un simpatico passatempo: grazie a delle nuovissime watchface infatti è possibile avere dei mini-giochi sulla Band 8. Ne abbiamo provati diversi e il più simpatico è sicuramente “Shooting“: una sorta di biliardo da polso in cui bisogna spingere la palla in buca in un sol colpo.

Come sempre è possibile ricevere le notifiche e le chiamate dal proprio smartphone direttamente sulla smartband, senza però la possibilità di rispondere ai messaggi. In questo caso non abbiamo trovato incompatibilità con le app di uso comune, segno tangibile di una stabilità perfezionata, sotto questo aspetto, nel corso dell'ultimo anno dall'app Mi Fitness.

Batteria e autonomia

Xiaomi Band 8 è dotata di una batteria da 190 mAh con ricarica tramite PIN magnetici. L'azienda cinese dichiara un'autonomia complessiva di 16 giorni, ma la nostra prova ha evidenziato come tale durata possa essere ottenuto soltanto disattivando tutte le misurazioni automatiche, effettuando poche attività sportive e ricevendo le notifiche essenziali dallo smartphone.

Con la misurazione automatica dei livelli cardiaci, SpO2 e stress l'autonomia della batteria scende a poco più di una settimana, mentre il colpo di grazia è assestato dall'Always-on Display. Per quanto sia estremamente utile, questa funzione costringe ad uno stato di perenne attività la band, facendo scendere l'autonomia a poco più di 5 giorni. Per fortuna la connessione Bluetooth 5.2 BLE aiuta a guadagnare qualche ora in più di funzionamento, così come la modalità risparmio energetica attivabile dalle impostazioni della band. Tutto sommato, è difficile lamentarsi dell'autonomia di questa smartband: la settimana lavorativa viene completata egregiamente ed un ciclo di ricarica richiede poco meno di un'ora.

Recensione Xiaomi Band 8 – Prezzo e considerazioni

Xiaomi Band 8 è senz'altro la miglior Band mai prodotta dall'azienda cinese. Nonostante la nostra prova sia avvenuta con un dispositivo non global ma con firmware cinese è indiscutibile la qualità messa in campo da Xiaomi per questo prodotto. Avere un dispositivo “Cina” e non “Global” comporta sicuramente delle limitazioni (di cui abbiamo ampiamento discusso), ma se siete appassionati di fitness tracker e non volete attendere, sappiate che il passaggio al firmware global sarà rapido e indolore. Quando uscirà ufficialmente la versione Global, troverete una seconda recensione di Xiaomi Band 8 dedicata interamente all'edizione che arriverà anche sul nostro mercato.

Anche il prezzo, attualmente, è imbattibile: GizTop propone Xiaomi Band 8 a 45.5€ grazie al codice sconto che trovate qui sotto, mentre le spese di spedizione partono da 11€ per arrivare fino a 28€ nel caso in cui si desideri una procedura più veloce. La Band 8 è disponibile a meno anche su altri store, ma ultimamente abbiamo assistito a numerosi problemi di dogana, che su GizTop saranno evitati completamente.

