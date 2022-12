Google Pixel 8 avrà la fotocamera migliore di sempre grazie al nuovo sensore

Si torna a parlare di Google Pixel 8. Dopo le ultime indiscrezioni secondo le quali il SoC che vedremo a bordo della prossima serie di smartphone sarà prodotto da Samsung, si parla adesso di comparto fotografico. Si dice, infatti, che Pixel 8 possa essere dotato di un nuovo sensore poiché offrirà tecnologia HDR sfalsata. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

La fotocamera di Google Pixel 8 potrebbe supportare l'HDR sfalsato

Gli smartphone di Google sono da tempo conosciuti per il ricco e super performante comparto fotografico, che tra le funzionalità offerte include anche la tecnologia HDR+ multi-frame, che si occupa del miglioramento della gamma dinamica e della riduzione del ghosting dell'immagine.

Stando a quanto riferito dalla fonte, tuttavia, la prossima serie di smartphone Pixel potrebbe offrire un HDR sfalsato. Per chi non lo sapesse, in parole molto semplici, si tratta di una tecnologia avanzata di acquisizione delle immagini in cui un'esposizione lunga, media e breve vengono catturate contemporaneamente, utilizzando lo stesso sensore della fotocamera, e quindi combinate in un'unica immagine utilizzando l'HDR computazionale. Questo produce un'immagine HDR in tempi più rapidi e con una migliore qualità quando il soggetto è in movimento.

Google's 2023 flagship Pixels to include support for staggered HDR – 🧵 pic.twitter.com/ZfWtwQBykY — Kuba Wojciechowski⚡ (@Za_Raczke) December 19, 2022

Ad annunciarlo è stato lo sviluppatore Kuba Wojciechowski, dopo aver individuato alcuni riferimenti alla nuova funzionalità di Google Pixel 8 all'interno dell'app Camera Go. Dal momento in cui il sensore utilizzato sia su Pixel 6 che su Pixel 7 – ovvero il Samsung Isocell GN1 – non supporta tale tecnologia, è probabile che il prossimo smartphone di casa Google implementerà un nuovo sensore. Samsung Isocell GN2 potrebbe essere la soluzione finale, offrendo la funzione di HDR sfalsato.

Passare ad un sensore del genere, non solo significa avere dettagli più ricchi e colori più vivaci nelle immagini catturate con Pixel 8, ma anche godere di prestazioni migliori in condizioni di scarsa illuminazione grazie a pixel più grandi e ad una messa a fuoco automatica migliorata con la tecnologia Dual Pixel Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il