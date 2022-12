Il primo profumatore di ambienti Xiaomi crea l’atmosfera con Ambient Light

Xiaomi ha lanciato in Cina un nuovo progetto crowdfunding dedicato al primo profumatore d'ambienti dell'azienda cinese. Mijia Smart Fragrance Machine, questo il nome del nuovo prodotto, è in grado di profumare e creare l'atmosfera giusta con 16 milioni di tonalità di colore diverse.

Xiaomi Mijia Smart Fragrance Machine: il primo profumatore di ambienti dell'azienda cinese

Xiaomi Mijia Smart Fragrance Machine offre la possibilità di profumare l'ambiente con oltre 1000 tipi di fragranze, grazie ad una tecnologia di dispersione degli odori brevettata di recente e 10 livelli controllo della concentrazione della fragranza. Le fragranze possono anche essere mixate oppure fatte in casa.

Il dispositivo è dotato di tre cartucce di profumo diverso, ognuna regolabile in base alla concentrazione di fragranza richiesta. Permettendo la dispersione contemporanea di più odori, è molto semplice creare dei mix artigianali per trovare quello perfetto per la nostra casa.

Il profumatore è dotato anche di una Ambient Light a forma di anello che supporta ben 16 milioni di colori che possono essere regolati in modo autonomo, per creare un'armonia di profumi e atmosfera. Il dispositivo può essere regolato in cinque diverse modalità: risveglio naturale, lettura immersiva, esercizio efficiente, riposo e sonno riparatore.

La Fragrance Machine è dotata di una batteria che offre 8 ore di autonomia e può essere controllata in remoto tramite l'app Mijia.

Xiaomi Mijia Smart Fragrance Machine è disponibile in Cina al prezzo di circa 55€ (369 yuan) in crowdfunding. Una volta portato a termine il progetto, il dispositivo arriverà a costare circa 72€ (499 yuan). Non ci sono dettagli su un eventuale arrivo sui mercati internazionali.

