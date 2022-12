Xiaomi lancia il nuovo igrometro smart con sei diverse funzioni

In questi giorni la nota azienda cinese ha lanciato in madre patria un nuovo igrometro smart. Questo nuovo prodotto prende il nome di Xiaomi Mijia Smart Hygrometer 3 ed arriva sul mercato con sei diverse funzioni utili a misurare temperatura e umidità presenti in un ambiente.

Tieni sotto controllo temperatura e umidità con il nuovo Xiaomi Mijia Smart Hygrometer 3

Xiaomi Mijia Smart Hygrometer 3 è composto da un piccolo display LCD con una dimensione di 62.6 x 53.2 millimetri. Lo schermo è preposto a mostrare diversi dati, tra cui: temperatura, umidità, orario, data e settimana. Il dispositivo è alimentato da una batteria a bottone di tipo CR2450, che offre un'autonomia di circa un anno e mezzo.

Questo igrometro sfrutta un sensore per la temperatura e l'umidità di grado industriale Swiss Sensirion ad altra precisione, in grado di individuare cambiamenti di 0.1 gradi centigradi e fluttuazioni dell'umidità pari a 1%RH. Il sensore viene aggiornato ogni 6 secondi mostrando in tempo reale i dati dell'ambiente circostante.

Il dispositivo è equipaggiato anche con un modulo Bluetooth Mesh che consente la connessione all'app Mijia, utile in particolare modo per controllare il funzionamento degli altri elementi connessi alla casa smart. Per esempio, potremo impostare l'accensione automatica del condizionatore una volta che l'igrometro avrà registrato una determinata temperatura.

Xiaomi Mijia Smart Hygrometer 3 è disponibile in Cina al prezzo di circa 8€ (49 yuan), ma non si hanno ancora dettagli ufficiali per una possibile commercializzazione globale del prodotto.

Tuttavia, il modello precedente è attualmente disponibile su AliExpress al prezzo di 7.94€. La spedizione dalla Cina tramite Standard Shipping aggiunge in piccolo sovrapprezzo di 2.40€.

