Meizu 20 Pro paparazzato dal vivo: somiglia a Redmi Note 8 Pro

Da settimane si parla del debutto dei nuovi top di gamma del brand cinese ed ora abbiamo finalmente una prima immagine. Meizu 20 Pro sarebbe stato paparazzato dal vivo con un design molto diverso dai precedenti modelli, con uno stile che ricorda molto un celebre best-buy targato Xiaomi!

Meizu 20 Pro: ecco come potrebbe essere il nuovo flagship

Ovviamente è bene fare una doverosa precisazione: le presunte immagini dal vivo di Meizu 20 Pro vanno prese con cautela, dato che il fake è dietro l'angolo. Meizu poi ha sempre stuzzicato la fantasia dei creativi e i suoi top di gamma sono sempre stati oggetto di render e immagini fasulle.

Ad esempio, i primi render del fu Meizu 19 risalgono a gennaio 2021, con uno stile simile agli ultimi Samsung Galaxy S. Addirittura Antutu – tramite i suoi canali social – mostrò al pubblico una raccolta con i migliori concept dedicati al dispositivo.

Tornando a Meizu 20 Pro, eccovi gli scatti dal vivo trapelati in queste ore. Il dispositivo si mostra con un modulo fotografico insolito, posizionato in alto altro al centro della scocca. Il layout ricorda quello di Redmi Note 8 Pro, uno dei terminali più apprezzati di Xiaomi (protagonista anche della nostra recensione video).

Volendo prendere per buone le immagini, potremmo ipotizzare che si tratti di un'unità prototipale. Non possibile scorgere il display mentre lungo il bordo destro trovano spazio il bilanciere del volume e il tasto di accensione. Non è chiaro il numero di sensori fotografici, ma si nota un flash LED anulare.

Al momento gli unici dettagli su Meizu 20 e 20 Pro riguardano la ricarica rapida da 80W e la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 (con tanto di benchmark).

Quando esce la serie Meizu 20?

Il 2023 rappresenterà il ventesimo compleanno del brand cinese: i principali leaker ipotizzano che il debutto della serie Meizu 20 avverrà nel corso del primo trimestre del nuovo anno. Tuttavia la compagnia cinese ha annunciato un evento per il 23 dicembre. Non sono stati ancora svelati i dettagli e non è chiaro se vedremo o meno i nuovi top di gamma: restiamo in attesa di novità e vi aggiorneremo non appena ne sapremo di più.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il