Meizu 20 e 20 Pro faranno un passo avanti nella ricarica rapida

Gli ultimi smartphone di fascia alta targati Meizu non si sono distinti per la ricarica rapida: si tratta di modelli fermi intorno ai 40W, una potenza che ormai potremmo definire “superata” per quanto riguarda i modelli top e medio-alti. I prossimi Meizu 20 e 20 Pro potrebbero cambiare le cose, allineandosi ai vari rivali cinesi con il supporto alla ricarica rapida da 80W.

Meizu 20 e Meizu 20 Pro: spunta una certificazione dedicata alla ricarica rapida

Gli ultimi indizi arrivano dalla certificazione 3C, in questo caso con la sigla UP2040. Fino a questo momento i dispositivi sono comparsi come M381Q, M391Q ed M2392 ma è probabile che determinate sigle cambino in base agli enti. In questo caso, la compagnia cinese ha ricevuto l'approvazione per un caricabatterie da 80W, quasi sicuramente dedicato ai prossimi top di gamma.

Inoltre si vocifera del supporto alla ricarica wireless: Meizu 18 Pro era già dotato di questa funzionalità (da 40W) ed è probabile che venga riproposta con il modello 20 Pro, magari spingendosi fino ai 50W.

Al momento le indiscrezioni sui prossimi flagship sono ancora scarne: conosciamo i nomi commerciali, abbiamo visto i primi benchmark, è quasi certa la presenza dello Snapdragon 8 Gen 2 e dovremmo assistere al debutto durante il primo trimestre del 2023.

