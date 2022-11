Meizu 20 Pro avvistato: è lui il nuovo top di gamma con Snapdragon 8 Gen 2?

Gli ultimi mesi di Meizu sono stati parecchio nebulosi per quanto riguarda il mercato degli smartphone. L'azienda cinese è stata acquisita dal gigante automobilistico Geely ed ha annunciato Flyme Auto. Il nuovo top di gamma è stato rimandato e non si è saputo più nulla per diverso tempo. Ora alcuni indizi fanno pensare che la serie salterà una generazione passando direttamente a Meizu 20 e 20 Pro!

Meizu 20 e 20 Pro potrebbero essere i prossimi flagship: ci sarà un salto di generazione

La giornata del 16 novembre ha visto un gran trambusto nel mondo mobile grazie al lancio dello Snapdragon 8 Gen 2. Il nuovo chipset di Qualcomm andrà ad alimentare i top di gamma in uscita nel corso dei prossimi mesi e tutti i principali brand si sono affrettati per confermare la presenza del SoC a bordo dei rispettivi flagship. Tra questi… anche Meizu con un post sul social cinese Weibo!

Il nuovo modello di punta con l'ultima soluzione Qualcomm sta arrivando ma non ci sono dettagli né sull'uscita né sul nome commerciale del dispositivo. Si tratta di Meizu 19? Forse no e la risposta ci arriva scavando nel software del brand. All'interno del codice sono state trovate alcune stringe in cui si nominano Meizu 20 e Meizu 20 Pro.

Oltre ai nomi commerciali sono presenti anche le sigle, ossia M381Q ed M391Q. A questo punto si fa strada una teoria: l'azienda aveva in programma la serie Meizu 19 ma con l'acquisizione da parte di Geely ci sono state altre priorità. A questo punto meglio puntare su Meizu 20 e 20 Pro: il 2023 sarà l'anno del ventesimo compleanno della casa cinese (fondata nel 2003).

Non è dato di sapere se entrambi gli smartphone avranno lo Snapdragon 8 Gen 2: forse il SoC potrebbe essere esclusiva del fratello maggiore, anche se comunque i primi leak parlano dello stesso chipset per entrambi, di due tagli colossali per il Pro (da 8/256 GB e 12/512 GB) e di almeno tre colorazioni.

