Google Pixel Watch si aggiorna: arriva Sleep Profile, ecco cos’è

A poche ore dal rilascio del primo grande aggiornamento di Pixel Watch, Google torna sul suo smartwatch per implementare un'altra interessante novità. Parliamo di Sleep Profile, una funzionalità che introduce un monitoraggio più profondo ed accurato del sonno.

Google Pixel Watch riceve Sleep Profile, ecco cos'è

Siete in possesso di un Pixel Watch? Allora preparatevi a ricevere il secondo aggiornamento della settimana, che introdurrà sul vostro smartwatch una funzionalità molto interessante: Sleep Profile.

Sleep Profile fornisce un monitoraggio del sonno più approfondito, che risulta dalla combinazione e dalla valutazione di più parametri come la frequenza con cui si va a letto, la durata del sonno, quante volte ci si sveglia nella notte e il sonno REM. In base al risultato che verrà calcolato, Pixel Watch assegnerà poi un badge rappresentativo, ovvero un animaletto, con tanto di descrizione del profilo. Il Profilo del Sonno verrà poi generato e aggiornato all'inizio di ogni mese.

Questa, tuttavia, non è una funzionalità gratuita: solo chi è in possesso di un abbonamento Fitbit Premium può usufruirne, ma se siete in possesso di un Pixel Watch dovreste aver ricevuto 6 mesi di servizio gratuiti.

Intanto, se ve lo foste perso, in un recente articolo abbiamo parlato di tutte le novità introdotte con il recente aggiornamento di Google Pixel Watch. Date un'occhiata a questo articolo se volete saperne di più.

