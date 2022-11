Huawei si prepara al Black Friday: doppio minimo per Watch Fit e GT Runner!

Anche se mancano ancora un po' di giorni al fatidico venerdì nero, i vari brand e store stanno già iniziando a scaldare i motori con le prime occasioni ghiotte. Aspettando il Black Friday, lo store ufficiale di Huawei vede Watch Fit Elegant e Watch GT Runner al miglior prezzo di sempre. Doppio ribasso per due indossabili ptilosi e ricchi di funzionalità!

Huawei Watch Fit Elegant e Watch GT Runner scendono al miglior prezzo di sempre, aspettando il Black Friday

La scelta dello smartwatch Huawei che va al caso vostro cambia in base alle esigenze che avete e allo stile. Nel caso di Huawei Watch Fit Elegant, come il nome lascia intendere, ci troviamo alle prese con un modello elegante e caratterizzato da materiali premium. La cassa è realizzata in acciaio mentre il cinturino è in gomma Viton.

Il resto delle caratteristiche vede uno schermo AMOLED da 1.64″, fino a 10 giorni di autonomia, impermeabilità fino a 5 ATM, tante modalità sportive ed un pratico Virtual Coach.

Con Huawei Watch GT Runner si cambia totalmente look e genere. Si tratta, infatti, di uno sportwatch caratterizzato da uno stile più casual ed un ampio schermo AMOLED tondo da 1.43″. A questo giro abbiamo il GPS, fondamentale per i più sportivi, il software HarmonyOS 2.1, tante modalità dedicate al fitness (come avere un personal trainer al polso!), il monitoraggio della salute e fino a 14 giorni di autonomia.

Sia Huawei Watch Fit Elegant che GT Runner sono disponibili al prezzo minimo storico grazie allo store ufficiale, utilizzando un codice sconto. Non perdete questo gustoso antipasto in attesa del Black Friday!

