Motorola Edge 40 Pro sbarca su FCC, ecco le sue caratteristiche

Nuovo smartphone Motorola all'orizzonte: si tratterebbe di Edge 40 Pro, che in queste ore ha ottenuto la certificazione FCC. Ecco cosa è trapelato dalla documentazione ufficiale.

Queste sono alcune delle caratteristiche di Motorola Edge 40 Pro

Motorola Edge 40 Pro ha appena ottenuto la certificazione FCC, rivelando alcune delle sue caratteristiche. Anzitutto, stando a quanto si legge dalla documentazione ufficiale, lo smartphone supporterà la ricarica rapida da 125 W via cavo.

Oltre ciò, il dispositivo supporterà anche la ricarica wireless e quella inversa, per cui sarà possibile utilizzare Motorola Edge 40 Pro per ricaricare altri dispositivi compatibili. In questo caso, tuttavia, la certificazione FCC non dichiara nulla sulla velocità di ricarica.

Inoltre, lo smartphone sembra essere disponibile in due versioni: una con una SIM singola, ed una Dual-SIM (SIM fisica e supporto e-SIM).

Al momento non è ancora noto quando Motorola Edge 40 Pro verrà lanciato, ma quel momento potrebbe non essere poi così lontano visto che lo smartphone ha già ottenuto diverse certificazioni.

Si pensa, infatti, che la controparte cinese sia già approdata su TENAA rivelando parte delle sue specifiche tecniche. Alcune delle presunte caratteristiche del dispositivo comprendono un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ed un display OLED curvo con frequenza di aggiornamento di 165 Hz e punch-hole per la fotocamera frontale.

Sarà così? Non ci resta che attendere ancora un po' per scoprirlo.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il