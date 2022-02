Recensione Huawei Watch GT Runner: un Personal Trainer a portata di POLSO!

L'anno che si è da poco concluso è stato per Huawei molto produttivo: i prodotti che ha presentato sono stati molti e personalmente alcuni di questi li ho letteralmente adorati. Nei mesi scorsi vi ho parlato dei due watch di punta dell'azienda cinese, il Watch 3 Pro e il Watch 3, due smartphone con caratteristiche simili e design che si rivolgono ad un pubblico differente.

L'offerta si amplia ancora con la nascita del nuovo GT Runner, uno smartwatch dedicato prevalentemente ai runner (professionisti e non, e vi spiegherò il perchè) con un design molto leggero e alcune chicche tecniche che lo fanno rientrare nella lista dei migliori orologi per la corsa, di diritto. Certo ciò non vuol dire che i runner professionisti debbano mettere nel cassetto i loro Garmin, risaputamente i migliori tra gli smartwatch professionali, ma la nuova generazione di runner potrebbe seriamente farsi convincere.

Recensione Huawei Watch GT Runner

Design e Display

Ho avuto la possibilità di partecipare all'evento di presentazione italiano di questo nuovo Watch GT Runner di Huawei e il punto di forza dal punto di vista estetico è senza dubbio la sua estrema leggerezza: GT Runner pesa, infatti, solo 38.5 grammi circa 4 in meno della variante GT 3 (ovviamente cinturini esclusi).

Il modo in cui Huawei è riuscita a contenere il peso è legato ai materiali utilizzati: si passa dalla ceramica del modello tradizionale alla fibra composita di questo nuovo GT Runner che contribuisce a rendere allo stesso tempo resistente e leggero l'orologio al polso quando indossato.

I materiali, in più, sono efficaci anche e soprattutto durante le sessioni di corsa anche per chi, come me, in questi scenari suda moltissimo: il cinturino in silicone l'ho trovato incredibilmente morbido anche quando indossato e ciò è uno degli aspetti principali che, secondo me, rende il Watch GT Runner quasi impercettibile al polso. In più l'azienda ha realizzato il cinturino con delle asole (simili a quelle che servono per agganciarlo al polso) lungo tutto il cinturino per migliorare ancor di più la traspirabilità.

Tale concetto di traspirabilità segue anche nella parte superiore del watch dove Huawei ha inserito due alette, se cosi vogliamo definirle, per migliorare il flusso d'aria sul polso e far sudare sempre meno il polso, rendendo ancora più affidabili le misurazioni effettuate dal sensore.

A proposito di sensore, questo è stato inserito a contatto con il polso protetto da una piccola teca in vetro curvo 2.5D che salta all'occhio visti i materiali differenti. Sul frame laterale, poi, l'azienda ha inserito un tasto Home per le classiche funzioni di accensione, spegnimento, sblocco e movimento nei vari menu di sistema sfruttando la ghiera girevole ed in più un altro tasto “Sport Lap” che permette di entrare nel menu delle attività sportive. È presente, poi, lo speaker e il microfono sempre lungo il frame. È certificata, inoltre, l'impermeabilità con una garanzia del produttore fino a 5 ATM.

Ciò che è rimasto praticamente invariato rispetto al GT 3 è senz'altro il display: parliamo, per chi non lo sapesse, di un display AMOLED da 1,43 pollici con risoluzione HD 466 x 466. Come già detto anche per il suo fratello minore, questo display l'ho trovato completo: sotto la luce del sole diretta si vede molto bene, ha una luminosità alta ed una definizione altrettanto buona.

Ho trovato migliorato anche il trattamento oleofobico che sul GT 3 non mi aveva convinto particolarmente anche se Huawei, ufficialmente, non ha affermato di aver lavorato sotto questo fronte. Tanto per chiudere il discorso estetico e costruttivo, le colorazioni di questo Watch GT Runner sono due: black tradizionale come la mia in prova ed una grigio gialla che ho provato durante l'evento di lancio e devo dire mi è piaciuta davvero tanto!

1 di 11

Hardware e Prestazioni

Come già visto sul Huawei Watch GT 3, anche qui l'azienda ha dichiarato poco e nulla riguardo il processore utilizzato e le altre specifiche che a noi nerd ci piace analizzare e discutere. Sappiamo per certo che la memoria interna è pari a 4GB: più della metà è occupata per le app preinstallate e il sistema operativo, mentre l'altra metà è a disposizione per installare altre app dallo store di Huawei oppure copiare musica in formato MP3 tramite l'app.

Tra i grandi assenti troviamo la connettività Wi-Fi oltre che l'NFC per i pagamenti (che al momento non è sfruttabile neanche sul GT3 Pro che ne è provvisto).

Si può rispondere alle chiamate direttamente dal Watch GT Runner e parlare in vivavoce; l'audio proveniente dallo speaker è di buona qualità, il suono è limpido e la voce del nostro interlocutore è chiara ed udibile. È molto utile abbinare degli auricolari bluetooth per rispondere dal Watch oppure anche ascoltare musica senza portarsi il cellulare.

Software

Per quanto riguarda il software di questo Huawei GT Runner c'è molto da dire, per cui non abbiate fretta di scoprire come va. Innanzitutto parliamo di Harmony OS 2.1.0.219 a bordo del watch: quest'ultimo è compatibile sia con Android che con iOS, ma in caso abbiate un iPhone è bene che sappiate le rinunce che dovrete considerare.

Se accoppiate lo smartwatch di Huawei con un dispositivo Apple le funzioni assenti sono diverse: si può rispondere alle chiamate na non si può rispondere alle notifiche (che invece su Android sono supportate, ad esempio, con Emoji di ogni tipo oppure con una serie di risposte rapide personalizzabili tramite l'app), non potete caricare musica sul Watch ma soprattutto non potete scaricare le applicazioni dall'App Gallery, e questa è forse la limitazione più grande. Tuttavia le vere funzioni per cui nasce questo smartwatch non sono assolutamente intaccate su nessuna piattaforma.

App su iOS 1 di 7

Parlo del monitoraggio delle attività sportive, e nel dettaglio della corsa che è lo sport principale a cui Huawei si rivolge con questo GT Runner; sono stato utilizzatore in passato (quando correvo seriamente 5 volte a settimana con una media di circa 4.45min/km) di prodotti Garmin e li ho sempre trovati molto completi per questo sport, ma questo GT Runner, sarò onesto, mi ha fatto ricredere.

Tramite l'app su smartphone c'è una quantità smisurata di programmi di allenamento per la corsa, suddivisa per livelli e per obiettivi: i principianti, a mio parere, sono il target perfetto per queste nuove funzionalità introdotte da Huawei in quanto l'interfaccia semplice e chiara favorisce una comprensione immediata senza usi di termini tecnici o altri dettagli che potrebbero scoraggiare dei neofiti.

Le sezioni in cui sono suddivisi i corsi sono, in sostanza, tre: corse brucia grassi, allenamenti cardio e allenamenti per durata. In ognuna di queste sezioni ci sono più tipologie di allenamento a seconda della propria forma fisica e del proprio stato di salute, ed una volta scelto quello più adatto ci sono le indicazioni da seguire (ad esempio, 3 minuti di camminata, 40 di jogging e 3 di camminata veloce per una corsa bruciagrassi di livello intermedio) che vengono prontamente riportate anche sull'orologio durante la corsa.

App su Android 1 di 5

La problematica che negli anni ho notato con il mio vecchio orologio Garmin per la corsa (ma anche con il mio attuale Apple Watch serie 5) risiede nel GPS e nella tendenza a scollegarsi in situazioni particolari (fitta boscaglia, zone con molti edifici): il GPS Dual Band di questo GT Runner azzera questa problematica ed in praticamente nessuno scenario ho notato perdite di segnale, ed in più anche all'avvio di ogni allenamento il fix del segnale è velocissimo (a patto che siate già all'esterno quando aprite un nuovo allenamento).

Il nuovo sensore TruSeen 5.0+, inoltre, è ciò che fa davvero la differenza: confrontando i risultati con una fascia cardio mi sono reso conto che lo scarto con il sensore di Huawei è di circa 1-2 battiti, praticamente nulla se si considera che si tratta di un orologio.

Durante l'allenamento, inoltre, il Watch riesce a misurare distanza dell'allenamento, calorie bruciate, Vo2Max, andatura e frequenza cardiaca e la registrazione di questi parametri consente al GT Runner di elaborare e calcolare il RAI, ovvero il Running Ability Index che in sostanza è un indicatore che ci fornisce delle metriche nel corso del tempo e ci permette di monitorare i nostri miglioramenti in ambito sportivo.

Grazie a questo indicatore, inoltre, Huawei riesce a calcolare i tempi di recupero tra un allenamento e l'altro per evitare gli infortuni, soprattutto in funzione dei parametri dello stress misurati durante l'allenamento: a seconda di quanto la sessione è stata stressante per il nostro corpo (e lo si evince dal battito cardiaco, ad esempio) l'orologio ci suggerisce il tempo più o meno esatto da lasciar trascorrere prima di allenarsi nuovamente.

Autonomia

Pezzo forte del Huawei GT Runner è l'autonomia: l'azienda garantisce una durata della batteria fino a 14 giorni nel caso in cui si utilizzi lo smartwatch come un classico orologio per leggere le notifiche e nulla di più. L'autonomia reale con almeno una sessione di allenamento ogni due giorni di circa un'ora è pari a circa 7-9 giorni.

Lisa Migliorini, Fitness influencer e runner – Evento di presentazione ufficiale Huawei

Tuttavia i tempi di ricarica sono molto contenuti: in circa un'ora e mezza si riesce a caricare completamente il watch via wireless con la basetta magnetica inclusa in confezione.

Recensione in 2 Minuti

Huawei Watch GT Runner è finalmente una valida alternativa ai prodotti di Garming, da sempre leader incontrastati nel settore della corsa. Quel che è certo è che questo smartwatch non è tra i più “smart” in assoluto vista l'interazione parziale con le notifiche, l'assenza di Wi-Fi ed NFC, ma sul comparto sportivo al momento è tra i prodotti più completi esistenti sul mercato.

Prezzo e Considerazioni

HUawei Watch GT Runner è venduto ufficialmente a 299€ salvo eventuali promozioni disponibili sullo store di Huawei stesso; al momento in cui scrivo e per alcuni altri giorni ancora, ad esempio, si potrà acquistare a 269€ con in regalo anche un paio di Freebuds 4i.

Lo smartwatch di Huawei è un prodotto interessante per neofiti della corsa soprattutto, perchè grazie al coach virtuale e all'intelligenza artificiale si potrà essere maggiormente incentivati a fare attività sportiva con criterio e senza improvvisazioni. Anche i corridori più esperti potranno trovare soddisfazione in questo Watch GT Runner perchè i sofisticati sensori di nuova generazione assicurano, concretamente, delle misurazioni precise.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il