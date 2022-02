Il mouse pad Xiaomi Sothing vi tiene al caldo: relax anche nei momenti più stressanti!

In questi giorni le temperatura hanno cominciato a puntare verso il basso (seppur con un andamento altalenante), ma niente paura perché Banggood ha tirato fuori dal cilindro una soluzione che calza a pennello in questo periodo: il mouse pad riscaldante di Xiaomi Sothing torna in offerta sullo store ad un prezzo decisamente ghiotto!

Il mouse pad riscaldante Xiaomi Sothing vi coccola mentre lavorate o studiate

Se questo particolare prodotto proveniente da YouPin vi ricorda qualcosa è perché si tratta di un accessorio di cui abbiamo parlato tempo fa (lo trovate qui): dopo il lancio sulla piattaforma di crowdfunding del brand e su AliExpress, il mouse pad riscaldante di Xiaomi Sothing torna nuovamente in offerta su Banggood e ovviamente non poteva mancare un super accessibile per mettere le mani su uno degli accessori più utili di YouPin (specialmente per i freddolosi!).





Per chi si fosse perso qualche dettaglio, si tratta di un tappetino elettrico per il mouse (in realtà per tutto il PC, viste le dimensioni maxi di 80 x 33 cm). All'interno trova spazio un sistema di riscaldamento che può essere impostato a varie temperature (38/42/48°C), con tanto di un timer per lo spegnimento automatico. Insomma, un prodotto da non sottovalutare se volete lavorare o studiare tenendo le mani e le braccia al caldo!

Di seguito trovate il link all'acquisto da utilizzare: se non visualizzate correttamente il box qui sotto provate a disattivare AdBlock.

