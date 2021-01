Il tappetino da PC Xiaomi YouPin vi scalda e potete averlo per meno di 20€

Ci sono numerosi prodotti su Xiaomi YouPin che aiutano a combattere l'inverno, ma uno dei più “inconsueti” è questo tappetino da PC. Al suo interno è presente un sistema di riscaldamento che è perfetto per chi passa tante ore al computer e non vuole soffrire il freddo. Da quando la pandemia ci tiene costretti in casa per la maggior parte del tempo, in molti si sono ritrovati costretti a lavorare in smart working (noi compresi). E non c'è cosa peggiore che lavorare al freddo e distrarsi per il fastidio a mani e piedi.

Aggiornamento 13/01: nuovo cambio di prezzo per il tappetino riscaldante di Xiaomi YouPin, che scende a meno di 20€. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Su Xiaomi YouPin c'è un tappetino da PC che vi farà compagnia nell'inverno

Il tappetino da PC riscaldante proposto su Xiaomi YouPin è realizzato da Sothing, la stessa azienda che abbiamo conosciuto con altri prodotti. Mini-umidificatori, vaporizzatori, sterilizzatori per scarpe, racchette anti-zanzare, luci notturne e molto altro ancora. Per rimanere sul tema anti-inverno, di recente abbiamo assistito al lancio di un apposito scaldino per il corpo da usare quando si è alla scrivania o in altri contesti casalinghi.

All'apparenza il tappetino da PC di Sothing è identico a quelli a cui siamo abituati, con un'area ricoperta pari a 80 x 33 cm, potendo così accogliere notebook, mouse ed entrambe le braccia. Inoltre, è stato prodotto con un materiale laminato e lucido che lo rende facilmente pulibile nel caso che ci cadano dei liquidi sopra. Ma basta guardare in alto a sinistra per notare il dispositivo che alimenta elettricamente il circuito interno che si occupa di tenere al caldo mani e braccia.

Tramite il dispositivo in questione è possibile anche regolare la temperatura su tre livelli separati: 38° C, 42° C ed un massimo di 48° C. La temperatura viene raggiunta in soli 15 secondi, risultando pronto all'utilizzo in pochissimo tempo. Onde evitare possibili problemi di surriscaldamento, c'è un timer che spegne il tutto dopo 4 ore di utilizzo.

Dopo essere stato lanciato in crowdfunding su Xiaomi YouPin, il tappetino da PC riscaldante di Sothing è acquistabile su AliExpress a meno di 20€. In basso trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente il box provate a disattivare AdBlock.

