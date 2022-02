La fotocamera di OnePlus 10 Ultra sarà veramente “Ultra”

Dopo aver appurato come sia fatto OnePlus 10 Pro (qua il confronto con Xiaomi 12 Pro), tutti i riflettori sono puntati in direzione di OnePlus 10 Ultra. Nell'attesa che il modello Pro debutti anche in versione Global, ci sono ancora dubbi all'orizzonte: come sarà fatto il modello base con Dimensity 9000? Arriverà anche da noi il più economico OnePlus 10R o rimarrà ancora un'esclusiva di Cina e India? In tutto ciò, le previsioni parlano di un modello ancora più pregiato del Pro, con OnePlus che sarebbe così intenzionata ad allargare ulteriormente la sua proposta di fascia alta. Modello base, modello “R”, modello Pro e modello Ultra: c'è anche chi lo chiama Pro+, ma il punto è: quali saranno le sue specifiche?

Stando alle voci di corridoio, OnePlus 10 Ultra sarebbe già entrato in fase Engineering Verification Testing, cioè quella che procede l'ultimazione prima della commercializzazione. Tuttavia, i piani della compagnia sarebbero cambiati: anziché affiancarlo al modello Pro già esistente, sarebbe stato rinviato a data da destinarsi. C'è anche chi vocifera che possa direttamente saltare alla seconda metà del 2022, magari sotto forma di OnePlus 10T.

OnePlus 10 Ultra potrebbe avere la fotocamera che tutti attendono

Dubbi sul nome a parte, i leaker parlano di OnePlus 10 Ultra come di uno smartphone che godrà dei frutti derivanti dalla fusione con OPPO. Per esempio, si parla di come il chip OPPO MariSilicon X sarà a bordo anche dei prossimi top di gamma OnePlus, e qui ci ricolleghiamo proprio a OnePlus 10 Ultra.

Come sappiamo, OPPO Find X5 Pro sarà il primo a portare sugli scaffali questo inedito chipset, oltre al fatto che per la prima volta uno smartphone OPPO avrà una fotocamera Hasselblad. Un vero e proprio scambio di tecnologie, con OPPO Find X5 Pro e OnePlus 10 Ultra che potrebbero assomigliarsi sotto il profilo fotografico. Prendendo gli ultimi brevetti trapelati, ci svelano un OnePlus 10 Ultra dotato di teleobiettivo periscopiale 5x. Lo stesso grado di zoom previsto anche su OPPO Find X5 Pro, per quanto il top di gamma OPPO non sarebbe dotato di periscopio bensì di un sistema ibrido hardware/software.

Sarebbe la prima volta che un top di gamma OnePlus si doterebbe di un teleobiettivo con struttura periscopiale, tecnologia introdotta alle masse proprio da “mamma” OPPO. Non resta che capire se questa novità debutterà effettivamente su OnePlus 10 Pro+, Ultra o se dovremo attendere un futuro OnePlus 10T.

