Tira aria di Meizu 20: il top di gamma spunta su Geekbench

Gli ultimi sviluppi riguardo Meizu fanno ben sperare: dopo un periodo abbastanza incerto (ricordiamo che il brand è stato acquisito da Geely) finalmente sembra che sia tornato il sole. La casa cinese dovrebbe “saltare” una generazione e passare direttamente a Meizu 20: il top di gamma potrebbe essere apparso su Geekbench, un primo avvistamento sicuramente gradito!

Meizu 20 avvistato su Geekbench: finalmente ci siamo!

In queste ore uno smartphone Meizu siglato M2392 è comparso su Geekbench: il dispositivo in questione ha specifiche degne di nota. Si tratta di un modello mosso dallo Snapdragon 8 Gen 2 (nome in codice Kamala), dotato di 12 GB di RAM e equipaggiato con Android 13, ultima interazione dell'OS del robottino verde. È chiaro che si tratta di un dispositivo di punta e quasi sicuramente la sua identità è quella di Meizu 20!

La comparsa su Geekbench è un ottimo indicatore: lo smartphone potrebbe essere lanciato presto, magari già nel corso del primo trimestre del 2023.

Ma perché passare dalla serie 18 a Meizu 20? Lo scorso anno abbiamo avuto una quasi totale assenza di modelli top del brand: la casa cinese è stata acquisti da Geely (noto gigante del settore auto) ed ha concentrato le forze su Flyme Auto, mettendo temporaneamente da parte il suo nuovo flagship.

Con l'annuncio dello Snapdragon 8 Gen 2 i tempi si sono fatti maturi: Meizu ha annunciato l'arrivo del prossimo top, ma per ora manca una data. Inoltre, scavando del software del brand sono spuntati dei rimandi a Meizu 20 e 20 Pro: una scelta saggia dato che il 2023 è l'anno del ventesimo compleanno!

