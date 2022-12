Redmi 12C sarà il prossimo budget phone di Xiaomi ed è in dirittura d’arrivo

Dopo il lancio della serie Note 12 in Cina siamo in attesa del debutto anche alle nostre latitudini: tuttavia, per ora, dall'azienda c'è solo il silenzio. Mentre leak e indiscrezioni cominciano a farsi strada, ecco spuntare anche Redmi 12C: il prossimo entry level di Xiaomi, parte della famiglia 12, sembra vicino al debutto anche se “lo conosciamo già”.

Redmi 12C certificato ma lo conosciamo già: ecco i dettagli

Il “piccolo” della serie è comparso in vari database tra IMEI, BIS ed FCC, con certificazioni che riguardano sia il mercato cinese che quello Global. Tra i vari documenti spunta – oltre alle sigle – anche il nome commerciale, ossia Redmi 12C. Ora che abbiamo più dettagli il merito all'identità del dispositivo possiamo correggere il tiro rispetto a questo detto in precedenza: lo smartphone in questione è già apparso anche nel database del TENAA e i media lo hanno erroneamente chiamato Redmi 11A.

Il nome internazionale dello smartphone sarà quindi Redmi 12C (salvo cambiamenti per determinati mercati), dispositivo siglato 22120RN86G. Inoltre, il base alle certificazioni è emerso che alcuni paesi riceveranno una versione con NFC.

In merito alle specifiche, sappiamo che il prossimo budget phone di Xiaomi avrà uno schermo IPS da 6.7″ HD+ e sarà mosso da un chipset octa-core a 2.0 GHz. Si parla poi di una fotocamera da 50 MP ed una batteria da 5.000 mAh. Di certo non mancheranno altri dettagli nel corso dei prossimi giorni, mentre l'uscita non sembra poi così lontana.

Se volete saperne di più sulla serie Note 12, eccovi il nostro approfondimento. I dispositivi sono stati lanciati in Cina mentre il debutto Global sarebbe previsto a stretto giro.

