Xiaomi Mobile SSD: 1 TB di spazio per PC e smartphone con velocità super

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese un nuovo prodotto dedicato a chi ha bisogno di maggior spazio di archiviazione anche in mobilità. Grazie al nuovo Xiaomi Mobile SSD da 1 TB è possibile portare sempre con sé una grande quantità di dati, con velocità di lettura e scrittura davvero al top.

Xiaomi Mobile SSD 1 TB: spazio di archiviazione aggiuntivo per PC e smartphone

Lanciato come progetto di crowdfunding, questo nuova memoria SSD portatile offre una capienza di 1 TB, utile a conservare una quantità quasi illimitata di documenti e immagini. Il dispositivo è compatibile con PC Windows, macOS, Linux e con gli smartphone equipaggiati con Android 9 o versioni superiori.

Il punto di forza di questa memoria, oltre al grande spazio di archiviazione disponibile, è l'altissima velocità di lettura e scrittura. I valori sequenziali, infatti, arrivano fino a 200 MB/s: in pratica è possibile trasferire un intero film in 4K in poco più di un minuto.

Xiaomi Mobile SSD 1TB è disponibile in Cina dal 14 dicembre, al prezzo di circa 110€ (799 yuan), ma chi parteciperà al crowdfunding potrà portarlo a casa al prezzo di circa 90€ (649 yuan). Al momento non sappiamo se l'azienda cinese porterà questo prodotto anche sul mercato internazionale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il