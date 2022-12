La piccola caldaia di Xiaomi igienizza e riscalda l’acqua della vostra cucina

Xiaomi ha portato sul mercato cinese una piccola caldaia da cucina in grado di riscaldare ed igienizzare l'acqua, servendo i bisogni di tutta la famiglia. Questo dispositivo si assicura che l'acqua calda sia sempre pronta ed igienizzata, sia per cucinare che per lavare.

Xiaomi Mijia Smart Kitchen Treasure 7L S1: riscaldamento dell'acqua a 2K W

Xiaomi Mijia Smart Kitchen Treasure 7L S1 è una caldaia in grado di riscaldare l'acqua con una potenza di 2000 W, con l'igienizzazione antibatterica contemporanea agli ioni d'argento. L'azienda cinese ha stimato un risparmio energetico di circa 100 mila Wh in un anno.

Il dispositivo è costruito in modo da evitare perdite d'acqua, con un denso strato di poliuretano, in grado di conservare l'acqua calda per almeno 24 ore. Gli ioni d'argento, inoltre, prevengono la crescita di batteri sia nell'acqua che nel dispositivo.

Smart Kitchen Treasure si integra perfettamente nell'ecosistema della casa intelligente di Xiaomi grazie all'app Mijia, con cui è possibile accendere e spegnere il dispositivo, cosi come controllare la temperatura e l'acqua calda a disposizione.

Xiaomi Mijia Smart Kitchen Treasure 7L S1 è disponibile in Cina al prezzo di circa 70€ (499 yuan). Non sappiamo ancora se l'azienda deciderà di portare questo dispositivo anche sul mercato internazionale.

