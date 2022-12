OPPO Enco X2 e Watch 3 presto in nuove varianti: ecco la data di lancio ufficiale

OPPO ha annunciato che lancerà presto due nuovi dispositivi. A dire il vero, sono prodotti che conosciamo già ma che debutteranno in nuove vesti: parliamo delle OPPO Enco X2 Golden Years e di OPPO Watch 3 Glacier Grey.

Quando verranno lanciate le nuove varianti delle OPPO Enco X2 e di Watch 3?

OPPO ha in cantiere due nuove varianti delle Enco X2 e di Watch 3, che debutteranno presto in una nuova colorazione davvero bella. Nelle immagini teaser pubblicate dal colosso della tecnologia, possiamo già avere un assaggio del nuovo look degli auricolari e dello smartwatch OPPO, che sembrano adottare un aspetto ancora più premium ed elegante.

Il lancio delle Enco X2 Golden Years e di Watch 3 Glacier Grey avverrà in occasione della OPPO Future Technology Conference, domani 15 dicembre (in Cina).

Se siete dei fan OPPO e avete seguito le notizie degli ultimi giorni, probabilmente ricorderete già questa data perché è lo stesso giorno in cui verranno lanciati anche Find N2 e Find N2 Flip, rispettivamente il successore del primo pieghevole del produttore cinese e il primo foldable a conchiglia di OPPO. Entrambi i dispositivi dovrebbero concorrere verso la conquista di due primati: da un lato, si dice che OPPO Find N2 sia il pieghevole più leggero di sempre. Dall'altro, Find N2 Flip potrebbe essere dotato del display esterno più grande della sua categoria.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il