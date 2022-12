OPPO Find N2 e N2 Flip: abbiamo la data ufficiale

Dopo le prime discrezioni circolate in rete, OPPO si sta preparando a tenere l'INNO Day 2022, la conferenza annuale dedicata alla presentazione delle nuove tecnologie. E adesso è ufficiale: i protagonisti dell'evento saranno i nuovi Find N2 e Find N2 Flip, di cui adesso abbiamo la data ufficiale di presentazione.

OPPO Find N2 e Find N2 Flip saranno svelati all'INNO Day 2022

Se prima era solo un rumor, ora sappiamo per certo che i due nuovi pieghevoli OPPO saranno mostrati al pubblico alla prossima edizione dell'INNO Day, che lo scorso anno si è tenuto nelle giornate del 14 e 15 dicembre 2021. In quell'occasione, la compagnia cinese svelò al mondo il primo pieghevole Find N, così come MariSilicon X, gli occhiali AR Air Glass e la fotocamera retrattile.

Anche a questo giro, la conferenza annuale OPPO si terrà nei giorni 14 e 15 dicembre, e il nuovo teaser ufficiale pubblicato su Weibo da Pete Lau conferma che Find N2 e N2 Flip saranno presentati il 15 dicembre. Vi ricordiamo che Find N2 Flip sarà il primo flip phone a conchiglia di OPPO, dotato del più display esterno della sua categoria, mentre Find N2 potrebbe essere il pieghevole più leggero di sempre.

