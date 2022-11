OPPO Find N2: la fotocamera sarà ancora più potente

Il primo smartphone pieghevole di OPPO ha convinto tutti per le sue dimensioni “umane” ed il prezzo accessibile rispetto ai rivali. Un dispositivo che abbiamo apprezzato particolarmente e che non vediamo l'ora di conoscere in una nuova veste. In questo approfondimento facciamo il punto della situazione su OPPO Find N2 con tutti i leak su specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato!

Aggiornamento 10/11: un leaker parla dei sensori di OPPO Find N2, trovate i dettagli nel paragrafo “Fotocamera”.

OPPO Find N2: tutto quello che sappiamo sul futuro smartphone pieghevole

Design e display

Al momento il design di OPPO Find N2 è ancora incerto, ma sotto la superficie qualcosa comincia a muoversi. DigitalChatStation, noto insider cinese, ha pubblicato una misteriosa immagine in cui sembra anticipare il look del prossimo smartphone pieghevole di OPPO.

Un creator ha preso al balzo l'occasione, realizzando dei concept render che suonano plausibili (ma che vanno comunque presi con le dovute precauzioni). Il design si ispira a quello della serie Find X5, con un modulo fotografico squadrato e rialzato rispetto alla scocca. Anche per il secondo capitolo ci si aspetta un corpo pieghevole verso l'interno, con un enorme pannello flessibile ripiegatile su sé stesso ed uno schermo esterno.

Il dispositivo sarebbe stato avvistato con la sigla PGU110. Si parla di uno smartphone foldable caratterizzato da uno schermo interno con refresh rate a 120 Hz, una soluzione AMOLED da 7.1″ con tecnologia LTPO (e risoluzione 1920 x 1792 pixel). Esternamente potremmo ritrovare uno schermo AMOLED da 5.49″ (1972 x 988 pixel) in 18:9. Il lettore d'impronte digitali sarebbe posizionato di lato, integrato nel tasto di accensione.

In tutto ciò, secondo il leaker Ice Universe, OPPO Find N2 dovrebbe attestarsi come il pieghevole più leggero di sempre. Non ci vengono dati esatti, ma considerato che si vocifera sarà più leggero di Honor Magic Vs, ciò significherebbe un peso sotto i 260 grammi. Attualmente, i più leggeri sono Samsung Galaxy Z Fold 4 e Xiaomi MIX Fold 2, rispettivamente pesanti 263 e 262 grammi.

It's 100% certain that the weight of Find N2 has broken a new record, and it's very light. — Ice universe (@UniverseIce) November 7, 2022

Specifiche tecniche e caratteristiche

I dettagli sulle specifiche tecniche di OPPO Find N2 sono ancora scarni ma già sembrano esserci varie “certezze” (anche se parliamo sempre di leak). Il cuore del terminale sembra essere lo Snapdragon 8 Gen 1, rinunciando quindi a soluzioni come la versione 8+ oppure 8 Gen 2.

Il tutto sarebbe alimentato da una batteria da 4.520 mAh mentre lato software non mancherà la ColorOS 13, su base Android 13. Ricordiamo che OPPO Find N è dotato di una batteria da 4.500 mAh con ricarica cablata da 33W e wireless da 15W. Probabile che ritroveremo queste caratteristiche insieme all'NFC, GPS, Wi-Fi 6 e Bluetooth (stavolta in versione 5.3).

Fotocamera

Il comparto fotografico di OPPO Find N2 è ancora un mistero: l'unico dettaglio trapelato riguarda la presenza di un modulo con ottimizzazioni Hasselblad; inoltre ci sarà il chipset di imaging proprietario MariSilicon X. Stando alle specifiche trapelate, Find N2 avrebbe una tripla fotocamera da 50+48+32 MP con OIS e sensori Sony IMX890, ultra-grandangolare IMX581 e teleobiettivo 2x IMX709, la stessa configurazione di OnePlus 11. Non mancherebbero due fotocamere frontali, dentro e fuori, entrambe da 32 MP.

OPPO Find N2 – Prezzo e uscita

Il lancio di OPPO Find N2 (anche il nome, in realtà, è incerto e manca ancora una conferma ufficiale) è fissato nel corso delle prossime settimane, comunque entro fine anno. OPPO non ha ancora svelato nulla del prossimo pieghevole e restiamo in attesa di novità. Il primo capitolo ha spiazzato tutti per il suo design compatto e maneggevole e per il suo prezzo super abbordabile (1069€ al cambio): sarà lo stesso anche per il nuovo modello?

Volete conoscere tutto sul primo pieghevole del brand? Allora ecco la recensione di OPPO Find N e tutti i dettagli su dove comprarlo!

