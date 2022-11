OPPO Find N Flip avrà un second display veramente utile

Anche se molta attenzione è attirata dai pieghevoli “standard”, la categoria dei flip phone è forse quella che si sta rivelando più utile, e presto potrebbe dare il benvenuto a OPPO Find N Flip. Pur essendo nato principalmente con modelli come Samsung Galaxy Fold e Huawei Mate X in mente, il mondo dei pieghevoli sta trovando successo con modelli con Galaxy Flip e Moto RAZR. Ecco perché anche OPPO si starebbe apprestando a prepararne una sua variante, di cui in questo articolo scopriamo scheda tecnica, prezzo e data d'uscita.

OPPO Find N Flip in arrivo: tutto quello che sappiamo sul flip phone OPPO

Design e display

Non abbiamo ancora informazioni attendibili sul design di OPPO Find N Flip, ma quello che è praticamente certo è il form factor in pieno stile flip phone. Prendendo quanto trapelato finora, avrebbe uno schermo Samsung OLED E6 interno da 6,8″ Full HD+ con refresh rate a 120 Hz, ma la vera sorpresa sarebbe sull'esterno. Si vocifera di un ampio schermo esteriore da 3,26″, superando non di poco quelli di Huawei P50 Pocket, Samsung Galaxy Z Flip 4 e Moto RAZR 2022, rispettivamente da 1,04″, 1,9″ e 2,7″.

Caratteristiche e fotocamera

L'altra differenza principale rispetto agli altri flip phone in circolazione sarebbe nel comparto hardware, perché OPPO Find N Flip si baserebbe non su chipset Qualcomm bensì MediaTek. Si parla del Dimensity 9000, competitor di Snapdragon 8 Gen 1, cioè un SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core fino a 3,05 GHz, GPU Mali-G710 MC10 e memorie LPDDR5 e UFS 3.1. Altra caratteristica molto importante sarebbe la batteria, anch'essa maggiorata rispetto ai competitor, essendo una 4.400 mAh con ricarica rapida a 44W. Se così fosse, Find N Flip diventerebbe di diritto il flip phone con più autonomia e la ricarica più rapida fra i flip phone.

Non sarebbe da meno il reparto della fotocamera, che sarebbe coadiuvato dal chip proprietario MariSilicon X, una combinazione di NPU e ISP per migliorare foto e video. Il chip coadiuverebbe la doppia fotocamera posteriore da 50+8 MP con sensore principale Sony IMX890 e ultra-grandangolare Sony IMX355. La selfie camera, invece, avrebbe un sensore Sony IMX709 da 32 MP.

Prezzo e data d'uscita

In attesa di informazioni ufficiali, i rumors suggeriscono che il lancio di OPPO Find N Flip dovrebbe avvenire in Cina a metà dicembre. Come spiegato in questo editoriale, il suo essere basato su MediaTek Dimensity 9000 potrebbe significare niente lancio in Europa; tuttavia, alcune certificazioni potrebbero smentire questa ipotesi, per il piacere dei consumatori occidentali.

