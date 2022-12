OPPO Find N2 Flip avvistato per la prima volta: eccolo in un video leak

Il primo smartphone pieghevole di OPPO è stato un successo: è piaciuto a tutti (anche a noi, scopritelo nella nostra recensione) per il suo formato “umano”, una scelta stilistica particolarmente apprezzata. Ora la casa cinese è pronta a fare il bis con una doppia soluzione: non solo un nuovo foldable in formato tablet ma anche OPPO Find N2 Flip, il primo smartphone pieghevole a conchiglia del brand!

OPPO Find N2 Flip svelato da un video leak: il pieghevole a conchiglia sta arrivando

Finora abbiamo avuto leak e dettagli tecnici mentre a questo giro OPPO Find N2 Flip si mostra in un video, il quale ci illustra quello che dovrebbe essere il design del pieghevole a conchiglia. Frontalmente abbiamo un ampio schermo interrotto nel mezzo da una piegatura che – almeno nello clip – sembra quasi invisibile; la selfie camera è inserita nel punch hole centrale.

Un volta chiuso, possiamo osservare anche l'esterno: impossibile non notare il display secondario, sicuramente più grande rispetto a quello di altri flip phone (e disposto in verticale). Scorgiamo una dual camera principale con Flash LED.

Lo smartphone è avvolto in una custodia protettiva spessa, realizzata appositamente per celare il design della scocca. Il nome commerciale OPPO Find N2 Flip viene svelato dall'autore ma non è stato ancora conferma ufficialmente dalla casa cinese.

Il lancio del primo smartphone pieghevole a conchiglia di OPPO dovrebbe avvenire durante l'evento INNO Day 2022, fissato per il 14/15 dicembre, insieme al fratello maggiore Find N2. Nel frattempo, date un'occhiata al nostro approfondimento con tutti i leak trapelati finora.

