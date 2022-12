MediaWorld Sconto Subito Xmas fino a 400€ di sconto: è il momento dei regali di Natale!

A distanza di pochissimo dagli sconti del Black Friday e del Cyber Monday, tornano le occasioni della celebre catena di elettronica ed anche a questo giro non si scherza. MediaWorld ha lanciato la promozione Sconto Subito in versione Xmas: un'occasione d'oro per pensare ai regali di Natale, puntato al massimo risparmio (fino a 400€ di sconto)!

MediaWorld Sconto Subito Xmas: come funziona la nuova promozione di Natale

Il funzionamento dell'iniziativa Sconto Subito Xmas è lo stesso della promozione regolate vista varie volte durante l'anno: MediaWorld propone una vasta selezione di prodotti in offerta, con la formula Spendi & Risparmia. Maggiore sarà la spesa e maggiore sarà lo sconto ottenuto: ecco le soglie di prezzo!

sconto di 75€ con una spesa di almeno 500€

sconto di 150€ con una spesa di almeno 1.000€

sconto di 400€ con una spesa di almeno 2.000€

La promozione è attiva fino all'8 dicembre, quindi ci sono un po' di giorni a disposizione per approfittare di quest'occasione. Lo sconto è visibile al checkout: tienilo a mente mentre spulci le offerte presenti nella pagina dedicata all'evento!

