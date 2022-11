Gorilla Glass Victus 2: adesso più resistente a graffi e cadute sul cemento

Corning ha presentato oggi il nuovo Gorilla Glass Victus 2, un vetro per proteggere i nostri smartphone in grado di resistere ancora di più alle cadute e ai graffi. L'obiettivo dell'azienda, questa volta, è stato quello di rendere il vetro immune all'impatto con il cemento.

Un vetro per gli smartphone ancora più resistente grazie a Gorilla Glass Victus 2

Drop test su cemento

Per i moderni smartphone non è un problema sopravvivere all'impatto con i comuni pavimenti di casa, ma in strada il discorso cambia. Se l'asfalto, spesso levigato, non rappresenta più un grande problema per Gorilla Glass Victus e Victus+, di tutt'altro avviso è il cemento: spesso più duro e irregolare.

Proprio su questo aspetto si è concentrata Corning per lo sviluppo del nuovo Gorilla Glass Victus 2: un vetro ancora più resistente alle cadute e ai graffi che possono essere provocati dalle superfici spigolose e irregolari.

I primi smartphone con Gorilla Glass Victus 2 arriveranno sul mercato nel corso del 2023, ma non sono ancora noti i brand o i dispositivi che adotteranno questa nuova soluzione di protezione.

