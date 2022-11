Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S è il nuovo aspirapolvere lavapavimenti potente, smart e silenzioso

Da Xiaomi Mijia arriva un nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti potente, rapido e silenzioso! Ecco tutto quello che c'è da sapere sul nuovo Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S.

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S: tutto quello che c'è da sapere

Design e specifiche tecniche

Il nuovo robot aspirapolvere e lavapavimenti lanciato da Xiaomi presenta, come al solito, un design semplice, pulito e dalle linee eleganti, come il resto dei prodotti Mijia. Il dispositivo è dotato dotato di ruote motrici robuste e resistenti, che spinte dal motore brushless possono superare ostacoli alti fino a 2 cm.

Tutto ciò, grazie al nuovo sensore di navigazione laser LDS che, unito alla tecnologia di evitamento degli ostacoli, non solo rileva ed evita – appunto – ogni possibile ostacolo lungo il percorso, ma è anche in grado di mappare tutta l'abitazione per una pulizia più veloce e profonda.

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S offre una potenza di aspirazione pari a 4.000 PA e, grazie alla sua sua ventola di aspirazione ad alta capacità ed ai panni rotanti ad altissima velocità può pulire e lavare il pavimento efficacemente.

Il robot aspirapolvere dispone poi di un serbatoio dell'acqua smart ed offre tre livelli di regolazione del volume. Ciò fornisce un controllo preciso dell'uscita dell'acqua per un lavaggio più efficiente. Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S può essere controllato da remoto dall'app Mijia o tramite comandi vocali grazie al supporto per XiaoAI.

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S – Disponibilità e prezzo

Xiaomi Mijia Sweeping Robot 2S è stato lanciato in Cina al prezzo di 1.999 yuan, che corrispondono a circa 275€ al cambio. Qui, il nuovo vacuum cleaner sarà disponibile a partire dal prossimo 12 dicembre. Al momento, tuttavia, non ci sono informazioni sul rilascio in altri mercati.

