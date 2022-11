ADO A16 XE debutta in super sconto su Banggood, con spedizione dall’Europa

La compagnia cinese ha rinnovato ancora una volta la sua bici elettrica pieghevole da città. ADO A16 XE è l'ultima incarnazione della city bike del brand ed ora è disponibile in super offerta su Banggood: basta utilizzare il codice sconto dedicato per risparmiare quasi 200€ e c'è anche la spedizione direttamente dai magazzini europei dello store!

ADO A16 XE: quasi 200€ di sconto con questo Coupon Banggood

La nuova versione della city bike di ADO arriva con un corpo in lega di allumino ed un design compatto; si tratta di un modello pieghevole, che può essere chiuso e trasportato senza ingombro. Non mancano le caratteristiche tipiche della generazione precedente: cambio Shimano a 7 velocità, pneumatici da 16″ ed un pratico display LCD per visualizzare lo stato della bici.

Il resto delle novità vede materiali migliori per il telaio, luci più performanti, un motore da 250W ed un sistema di frenata in grado di offrire performance superiori (sia su asciutto che sul bagnato). La velocità massima è di 25 Km/h mentre la batteria da 36V 7.5AH offre un'autonomia di 45 Km (modalità elettrica) o di 75 Km (modalità assistita).

ADO A16 XE scende di prezzo con codice sconto su Banggood: presente all'appello anche la spedizione gratis, direttamente dall'Europa. Se state pensando ad una bici elettrica completa ed affidabile (eccovi la recensione del modello standard) allora la soluzione ADO è il modello che fa al caso vostro. Non dimenticate di riscattare il coupon -10$ per ottenere il prezzo indicato!

