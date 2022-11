Ecco le migliori app e giochi per Android del 2022 secondo Google Play Store

Google ha appena rilasciato la classifica dei migliori giochi e delle migliori app per smartphone e tablet Android del 2022! Una delle rivelazioni di quest'anno è stata la ormai super popolare BeReal, che si è aggiudicata il titolo come migliore app selezionata dagli utenti. Tra i migliori giochi, invece, troviamo la versione mobile di Apex Legend, ma anche grandi titoli meno recenti come Candy Crush Saga e Pokémon Go. Immancabile Roblox.

Pronti a scoprire quali sono le migliori app e giochi dell'anno secondo Google? Ecco la classifica!

Le migliori app e giochi del 2022 per Android secondo Google Play Store

I migliori giochi del 2022

Le migliori app del 2022

