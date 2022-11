Apple M2 Max su Geekbench: solo un upgrade minore per il nuovo chip?

In queste ore è emerso online un primo test benchmark per il nuovo chip Apple M2 Max. Il primo sguardo alle performance lascia presagire un upgrade minore rispetto al predecessore M1 Max.

Apple M2 Max appare su Geekbench: piccolo miglioramento rispetto a M1 Max

Su Geekbench è apparso il primo benchmark di M2 Max a bordo di un non meglio identificato “Mac14,6“, affiancato da ben 96 GB di RAM. Potrebbe trattarsi della prima apparizione del nuovo MacBook Pro, oppure più verosimilmente del nuovo Mac Studio che consente di avere al massimo 128 GB di RAM (rispetto ai 64 GB concessi sul Pro).

In questo primo test, M2 Max ha fatto segnare un punteggio di 1.853 in single-core e 13.855 in multi-core: risultati che di poco superano quelli messi a segno dal precedente M1 Max. Il processore di Apple, infatti, aveva ottenuto un risultato di 1.755 in single-core e 12.333 in multi-core a bordo dell'attuale Mac Studio.

I primi dispositivi ad arrivare sul mercato con M2 Max dovrebbero essere i nuovi Macbook Pro da 14″ e 16″, seguiti poi dal Mac Studio. Tutti e tre i prodotti dovrebbero arrivare nel corso del 2023, mentre Apple continua a rifinire il design del nuovo iPhone 15.

