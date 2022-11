iPhone 15: Apple potrebbe abbandonare il design a bordi piatti

iPhone 15 torna ad essere protagonista di una serie di rumors. Dopo l'indiscrezione di qualche giorno fa secondo la quale la prossima generazione di smartphone potrebbe presentare velocità di trasferimento differenti, si torna a parlare di melafonini, e più nello specifico del design dei prossimi iPhone 15.

I prossimi iPhone 15 potrebbero presentare un design a bordi curvi

Stando a quanto riferito dalla fonte, Apple potrebbe apportare delle piccole ma significative modifiche al design della prossima serie di iPhone. Più nello specifico, l'aspetto di iPhone 15 potrebbe essere allineato a quello dell'ultima generazione del MacBook Pro, che presenta bordi leggermente curvi su un lato, in modo simile ad una J.

Secondo il noto leaker ShrimpApplePro, anche i prossimi iPhone 15 adotteranno un design simile, con un telaio laterale curvo verso il retro che andrebbe a sostituire quello piatto che abbiamo visto sugli iPhone 12, 13 e 14.

So the new iPhone 15

From the early information that I have, the iPhone 15 will feature a new border design. The back edge corner (as pointed out in the images) will be rounded and not square anymore.

The material also will be titanium.

Still very early to take it as it is. pic.twitter.com/hbdCKUhVP9 — ShrimpApplePro 🍤 (@VNchocoTaco) November 20, 2022

ShrimpApplePro ha anche affermato che il corpo di iPhone 15 potrebbe essere in titanio anziché in acciaio inossidabile. Dal momento in cui il titanio è un materiale molto pregiato, è probabile che solo l'iPhone 15 Pro e l'iPhone 15 Ultra possano adottare un telaio in titanio, mentre il modello base ed il Plus potrebbero continuare a presentare un telaio in acciaio inossidabile

Al momento, tuttavia, è ancora troppo presto per stabilire se sarà così o meno, e come puntualizza lo stesso leaker, sarebbe meglio prendere questa indiscrezione un po' per le pinze.

