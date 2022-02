Gorilla Glass Victus+ ufficiale: il vetro di S22 è difficile da graffiare

Potrebbe essere passata in sordina, una delle novità che porta con sé la nuova serie Samsung Galaxy S22 si chiama Gorilla Glass Victus+. Non è la prima volta che Corning collabora con Samsung: forse vi ricorderete che Galaxy Note 20 fu il primo al mondo con Gorilla Glass Victus, ma anche S10 con Gorilla Glass 6 e Note 7 con Gorilla Glass 5. Fatto sta che questa nuova versione debutta a bordo dei nuovi top di gamma Samsung, per quanto Corning non abbia ancora fatto un vero e proprio annuncio.

Per il momento, quindi, non sappiamo le caratteristiche ufficiali del vetro protettivo Gorilla Glass Victus+, ma i primi test su Samsung Galaxy S22 ce ne danno un assaggio. Stando a quanto circola in rete, sembrerebbe che il nuovo vetro Corning fornisca una resistenza maggiore del 12,5%. Ma come si concretizza una percentuale del genere all'atto pratico?

Corning alza l'asticella della resistenza con il nuovo Gorilla Glass Victus+

A farcelo capire è lo youtuber PBKreviews, con un primo test di resistenza eseguito su Samsung Galaxy S22, in modo da farci vedere di che pasta è fatto questo Gorilla Glass Victus+. Il test che ci interessa è quello relativo alla resistenza ai graffi, tradizionalmente eseguito sulla base dalla scala di Mohs. Ideata nel 1812 da Friedrich Mohs, serve per valutare la durezza dei materiali, dove 1/10 è il talco e 10/10 è il diamante. Finora abbiamo visto come tutti gli smartphone in circolazione tendano a graffiarsi al livello 6, con segni più incisivi al livello 7.

Questo livello di durezza è rimasto immutato con varie declinazioni di Gorilla Glass, ma a questo giro qualcosa sembra cambiato. Secondo i test di PBKreviews, il vetro presente su S22 inizierebbe a graffiarsi al livello 7, con solchi più profondi al livello 8. Ciò significa che Corning avrebbe effettivamente migliorato la resistenza ai graffi, avvicinando il Gorilla Glass Victus+ alla ceramica, che ricordiamo si graffia al livello 8.

Per chi se lo stesse chiedendo, il vetro Gorilla Glass Victus+ è presente sia sul fronte che sul retro di Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Un passo in avanti notevole, se si pensa che S21 e S21+ avevano un retro in “glasstic”, cioè una plastica simil-vetro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il