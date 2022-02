Realme tra ricarica a 80W e 150W, si parte con GT Neo 3?

Realme sta compiendo una crescita hardware molto importante da quando OPPO ne ha elevato lo “status”, compreso un upgrade in fatto di ricarica. Le ultime notizie infatti ci riportano un futuro prossimo dove vedremo il debutto in Realme della ricarica a 80W e 150W, andando a segnare il record per il brand.

Realme, ricarica sempre più veloce: GT Neo 3 come OnePlus 10 Pro e Find X5?

A riportare questa possibilità è stato il leaker Digital Chat Station, che ha spiegato come proprio Realme stia iniziando a progettare nuovi dispositivi che aumenteranno in maniera importante le potenzialità della batteria e soprattutto della ricarica proposte dal brand. Il primo indiziato per ottenere queste feature sembrerebbe proprio GT Neo 3, che in un precedente leak si era vociferato si potesse ricaricare a 100W. In realtà, è più probabile Realme che adotti lo standard a 80W, proprio come OnePlus 10 Pro e l'imminente OPPO Find X5. In ogni caso, citiamo tale dispositivo perché l'insider cita il chipset MediaTek Dimensity 8000, serio candidato ad equipaggiarlo.

E per quanto riguarda la ricarica da 150W? Considerando che un supporto di tale potenza non possa andare nella fascia medio-alta del mercato ma deve puntare ai flagship. Quindi, non è escluso che Realme verso la fine dell'anno possa avere un grande colpo di coda presentando un possibile top gamma con Snapdragon 8 Gen 1+, così come potrebbero farlo anche OPPO e OnePlus, anch'essi indiziati per ottenere la ricarica a 150W. Ultimo dettagli, ma non meno importante, è che il caricabatterie adibito, possa essere addirittura a 160W, in modo simile a quanto avverrà con Red Magic 7 e 7 Pro.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il