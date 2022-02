OPPO Find X5 Snapdragon: il top-mid range svelato nei render

Mentre ci avviciniamo all'avvento della nuova serie Find X5 di OPPO, sono sempre più frequenti i rumor in merito ad un modello più economico, ma sempre molto prestante. Per questo, raccogliamo qui tutto quello che c'è da sapere in merito a specifiche tecniche, prezzo e uscita.

Aggiornamento 05/02: il possibile modello economico di Find X5 spunta nei render ufficiosi, dove mostra un design molto simile ai fratelli maggiori. Trovate tutto in “Design e display”.

OPPO Find X5: come potrebbe chiamarsi il modello rivale di Xiaomi 12X?

Design e display

Non conosciamo, così come il nome definitivo (che chissà che non diventi il primo Find X5 Neo cinese o, come pare, Find X5), come sarà fatto il presunto modello base della serie, ma grazie ad un leak di Arsenal Jun, possiamo farci un'idea di come potrebbe essere. L'insider infatti parla di una speculazione che vede questo smartphone con frame arrotondato e quindi lontane dagli attuali Reno 7 e più vicino al Reno 6 Pro+ e, se vogliamo, a Realme GT 2. Si parla anche di una back cover in vetro Gorilla Glass Victus con trama in 3D. Tutto questo però sarebbe ribaltato dai render ufficiosi svelati da Evan Blass, che ci mostra un Find X5 simile al Pro e che mantiene le serigrafie Hasselblad e MariSilicon e, considerato che il modello MediaTek non ne sarebbe provvisto, è facile pensare sia proprio il modello top-mid range.

Per il davanti invece, dovremmo avere un display da 6.55″ AMOLED Samsung E3, con risoluzione Full HD+ e refresh rate 120 Hz. C'è da dire che non sarebbe uno schermo LTPO e sarebbe inoltre a 8-bit di profondità, sebbene sia coperto da un vetro sempre Gorilla Glass Victus.

Hardware

La notizia di questo presunto Find X5 nasce proprio dal fatto che è circolata la voce di un modello con Snapdragon 888, che però non riempie gli slot dei prossimi Find X5 e X5 Pro con Dimensity 9000 e Snapdragon 8 Gen 1.

A questo però c'è da aggiungere un'aggiustatina in fatto di leak, dove Bald Panda su Weibo ci parla di un chipset Snapdragon 870, che sarebbe forse più logico in quanto a piazzamento di mercato, considerando anche che sarebbe poi davvero il rivale di Xiaomi 12X.

In più, si abbinano 8/12 GB RAM LPDDR5, con un solo taglio da 256 GB di storage UFS 3.1. Per il comparto batteria, ci sarebbe invece un modulo da 4.500 mAh ricaricabile a 65W, senza però la ricarica wireless o inversa. Sarebbe presente inoltre la certificazione IP54, oltre a speaker stereo e motore della vibrazione su Asse-X. Infine il software, che sembra sia inevitabilmente la ColorOS 12.1 con Android 12.

Fotocamera

Lato fotocamera, il trittico di sensori di cui dovrebbe avvalersi potrebbe essere molto vicino a quello del Find X2 Pro, quindi con l'ormai super utilizzato Sony IMX766 da 50 MP con OIS, un sensore ultra-grandangolare IMX481 da 16 MP ed un teleobiettivo da 13 MP S5K3M5 (Zoom Ottico 2x). Per la selfie camera, c'è un sensore da 32 MP IMX709, utilizzato anche su OPPO Reno 7 Pro. Arsenal Jun si sbilancia anche sull'utilizzo dell'ISP MariSilicon X, ma non ci scommetteremmo.

OPPO Find X5 – Possibile prezzo e data di uscita

Quando potrebbe arrivare questo smartphone? Ovviamente, è facile aspettarsi che arrivi nello stesso momento di Find X5 e X5 Pro, quindi per fine febbraio/inizio marzo 2022. Per il prezzo, Arsenal Jun si sbilancia rivelando che la versione 8/256 GB potrebbe costare circa 553€ (3.999 yuan) e sarebbe solo online, mentre la versione 12/256 GB sarebbe multi-canale ad un prezzo di circa 622€ (4.499 yuan). Prezzi non bassissimi, ma in linea con quanto dovrebbe offrire, andando quindi a rivaleggiare con Xiaomi 12X.

