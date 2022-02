Amazon risponde al NO IVA di MediaWorld ed è il festival degli sconti imperdibili

Come un fulmine a ciel sereno MediaWorld ha dato il via alla celebre promo NO IVA, con tantissime occasioni da cogliere al volo. Tuttavia, come spesso accade, ecco che la risposta di Amazon non è tardata ad arrivare: la piattaforma di e-commerce si è lanciata a capofitto contro lo store avversario, rilanciando con tutta una serie di offerte imperdibili: un vero e proprio festival degli sconti per tutto il weekend!

Amazon vs MediaWorld: arriva la risposta al NO IVA ed è subito una valanga di sconti!

La promozione NO IVA di MediaWorld terminerà domenica, quindi è molto probabile che anche le offerte di Amazon seguiranno questa tempistica. Si tratterà di ore di fuoco per risparmiare, con una valanga di occasioni. L'abbiamo definito un festival degli sconti e infatti non può essere diversamente: tra MediaWorld ed Amazon non mancano di certo situazioni ghiotte e offerte super, da cogliere al volo! Senza ulteriori indugi vi lasciamo con una selezione di prodotti in sconto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Prima di lasciarvi, eccovi il nostro canale Telegram dedicato alle migliori offerte del web: qui trovate le occasioni più ghiotte e tutti gli sconti in tempo reale dagli store più quotati. Date un'occhiata e – sopratutto – iscrivetevi tramite l'apposito pulsante in modo da non perdere nemmeno un'occasione!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il