Crea un file PDF usando solo il tuo smartphone

Il primo procedimento può essere creare un PDF dall'applicazione Google Drive per Android, che integra una comodissima funzione che permette di fare una foto al documento che ci serve e renderlo un PDF. Tutto ciò che dovrete fare è cliccare sul tasto “+”, scegliere “Scansiona” e poi salvarlo come PDF (la feature è già impostata). Da lì potrete nominarlo e poi esportarlo come volete.

Un'altra soluzione molto comoda è utilizzare la funzione di esportazione delle applicazioni di Google Doc , Apple Pages e Microsoft Word . Tutti e tre infatti, da un documento di testo, possono creare un PDF andando proprio ad esportare il file in questione. Su Google Doc va creato tramite “ Invia una copia “, mentre su Pages e Word viene ovviato proprio dalla funzione “ Esporta “. Questo procedimento può esser effettuato sia su documenti già esistenti, sia su nuovi documenti creati da zero.

Altra utilissima applicazione per creare un PDF su smartphone Android e iOS è sicuramente Adobe Scan. Di per sé è un servizio che vi permette di scannerizzare i documenti senza dover passare dalla stampante ma ovviamente, i file sono tutti salvati in PDF. Per poterne creare uno, dovrete sull'icona della macchina fotografica, andare a scannerizzare il documento e poi sistemarlo come preferite. Fatto questo, andate a cliccare sull'anteprima del file e salvarlo come PDF.